【意见】在云系中搭建“个人云”

个人云的服务，让使用者无论在何时何地、用何种装置，都能够方便地储存、同步分享；当然，还能确保自己身边的那个PC是主流。

王振堂

宏碁董事长

云计算，从服务性质和商业模式而言，大概可分为IaaS（基础架构即服务）、PaaS（平台即服务）和SaaS（软件即服务）。

IaaS是向企业可以用多少付多少钱的IT服务，包括CPU；PaaS是提供ABI界面，让客户迅速拥有自己的开发环境；而SaaS则是让广大客户或者使用者可以订阅或使用客户在云端的服务，比如谷歌都是这一类的。

IT厂商可以协助以上各种云的介质或者发展端的产品来参与云端兴起的潮流，在云端服务中，又以SaaS里大型、知名的影音分享以及社群服务最能引领风潮，有最高的能见度，可带动全球的使用者进入这一创新体验，并因而促成整体产业。这方面有几项数据可以凸显它的力道和规模。

更值得注意的是，在云和云之间又出现了各种创新和整合的服务，譬如上个月著名的影片服务商允许苹果用户不用注册就可以直接观赏其影片，像甲国允许乙国的移民可以享受免签证入境，这种自由买卖的境地就是一种信赖机制的延伸。

另外，我们也很习惯在使用其它云服务的时候，使用谷歌和GPS的定位服务，以及其它的云里面都有谷歌搜寻功能和广告服务。这种像云际间的国际贸易可以将一国的优势技术和服务行销到其它的云当中。

当然，还有那些成千上万的软件开发商、个人工作室，他们在利用APP平台，抓住这个革命性的机会。例如，芬兰的一家小公司Rovio，制作了游戏《愤怒的小鸟》，三年内已经下载了7亿次。现在它市值大于90亿美金。没有云服务，这种小规模的公司，不可能在短期内接触到全球的使用者，成为现在的规模。这股浪潮，很像许多创业移民选择到云的国度去创造梦想。

3月份，国内的网络视频服务商优酷和土豆网合并，这种云和云的合并，以建立更大的经济规模，也是一个必然的趋势。

关于“云”有三个名词，大家要记住。一是，云社会，在虚拟的世界，云社会正在形成。这个社会的游戏规则，跟实体世界不一样，有一点确定的就是它的执行，全靠软件的设计和运行；二是，云服务，云际之间许多商业合作的模式，技术以及服务的整合，令人惊艳的云服务正在大规模地展开，充满了创新的机会；三是，云经济。到云端提供服务，到云端买卖，到云端消费，到云端做商业的互动。云系和云系竞争这种云经济，已经风起云涌，这对政府、企业、个人都产生了深远的影响。

IT企业都在努力展示自身的条件，并希望在以上的云计算中，寻找到自身的利益和契机。对宏碁（ACER）而言，我们从广大客户中看到了需求，而这个需求正是掌握了端技术和产品的宏碁的强项。

我们先把视野从宏观的云计算聚焦到个别的使用者身上。

第一个需求，是大容量。我觉得当今PC的使用者，在云端时代，需要越来越大的储存空间。因为频宽的改善，内容分享越来越容易。因此，使用者的储存空间也会有爆炸性的需求。在可预见的将来，对消费者而言，这个需求的答案是在家里的那台拥有500G、1000G的计算机上。我做了一个简单的计算，如果使用苹果的云服务，购买1000G的终端每年需要花5000美元，但在家里装一个只需要1000美元。尽管云端可以存储更多的资料，但对于我们个人宝贵资料还是自己家里的那台可靠。

第二个需求是使用者需要跨装置的应用。今天云端的发展、网络摄影、影音分享的网站功不可没，无论在土豆网，还是在微博上，都有许许多多精彩的交流，但是个人社交分享的内容，只是我们每个人整个真实生活当中的一小部分。举例来说，我们有3000张照片，可是放到云端只是100张，其它必须要放在自己的PC里面。当然，PC还有许多的影片、音乐、信件、各种档案应用程序，使用者都非常希望自己的PC能够像云端一样，在任何地方都能分享其中的内容。最好是在等车的时候，看手机看到一半的影片，回到家里吃完了晚餐，打开电脑自动就回到当时在等车的时候看到一半影片的地方。

所以我觉得，使用者需要一个以使用者为中心的云端系统，不管他用的装置是英特尔平台、Windows平台还是云端平台，这是使用者最需要的。宏碁承诺在这方面能给用户以帮助。

第三个需求是隐私的保障。隐私的保障，是消费者在云端非常忧虑和担心的问题。所以我们相信许多消费者会将自己真实的生活内容，相关的资讯，安全地保留在私密的个人电脑中，自己身边的那个PC还会是主流。

第四，是消费者需要轻松浏览各个网站和各个终端设备。消费者热爱云端的功能，但也会为此烦恼。消费者将个人的资讯逐渐建立，并分散在各个不同的网站时，你们会发现每个网站都有不同的管理规则和使用界面。这时在各个网站当中随心所欲的应用就变成了一个沉重的负担。其实有个最简单的方法，就是让家里那一台PC当做资料中心，对使用者而言，一方面可以熟悉友善的界面，随心所欲地进行各种建档、分类、消费、查询等等，另一方面通过个人云端服务，将所有的终端设备、终端设置装备，双向同步，确保资料的同步性。我们相信以PC为资料中心的个人云服务，是使用者掌握和管理个人资讯的最佳方案。

目前，宏碁已经建立了一个云端架构，为所有的PC用户解决问题，提供个人云的服务。让使用者无论在何时何地，用何种装置，都能够方便地储存、同步分享，并且整个集中在PC上。

在未来，我们一样会努力，将这种可能有数千万使用者的宏碁个人云以开放的态度和现有的各个精彩的公共云、政府云来积极整合，让使用者获得更大的价值和便利！