吴敬琏：温州金改如抹万金油 郭树清新政更应关注

著名经济学家吴敬琏昨日在中欧国际工商学院创新中国高峰论坛表示，不太看好温州金融改革实验，称此举如同病人吃阿司匹林抹万金油。
当前各地金融创新此起彼伏，到底能走多远引人关注。5月18日，温州市金融研究院、温州大学金融研究院以及温州大学金融学院同时挂牌成立，当地媒体将其誉为温州金融改革“参谋部”，吴敬琏为顾问委员会委员，对此问题颇有发言权。吴敬琏表示，不像报刊那么看好温州实验，“它当然有一定意义，但也是吃吃阿司匹林抹抹万金油”。他进一步解释说，金融市场是统一的市场、也是全国性的市场，地方不好来改变，“地方金融创新是有限的”。
他建议，大家更应关注郭树清新政，搞好全国性的证券市场，更加有意义，“不如IPO发审制度可不可以不要，就值得好好讨论”。
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