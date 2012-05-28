戴相龙：国有银行51%控股即可 多余可转社保

2012国际金融论坛对话保罗沃尔克演讲会现场 记者朱周良摄
全国社保基金理事会理事长戴相龙27日在参加“2012国际金融论坛对话保罗沃尔克演讲会”时表示，中国应该继续加快金融改革的步伐，当前国有银行中国家股的比例偏高，可降至51%左右，其余部分可转给社保基金。
戴相龙表示，中国的金融改革可以在改革货币等几个方面推进。在人民币改革方面，首先应加快让人民币成为国际可结算货币，另外要扩大吸引外资并使汇率进一步市场化。
第二个改革是改革经营和管理货币的企业，特别是国有银行。戴相龙表示，当前国有银行的国家股比例太高，改到51%继续保持绝对控股就可以了。其余部分的股份可以考虑转给社保基金，但是社保基金并不参与管理，只是获得优先股权。另外，中国的银行体制要进一步改革，为小微企业服务。
第三是要进行人民币的价格改革和汇率改革。另外还有很重要的一条金融改革就是发展直接融资。戴相龙表示，最近10年中国贷款每年的增长幅度很高，这是一个很危险的迹象。鉴于此，中国要大力发展直接融资市场。中国的养老金、商业保险金要进入资本市场，还要发展债券市场。同时还要进一步发展壮大基金市场。
最后，中国的金融改革还应该考虑把上海打造成国际金融中心，把上海变成国际上的人民币定价、交易和清算中心。同时，通过重组、兼并在上海建几个大型国际金融集团，让一些大银行在上海建第二总部。（上海证券报）
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