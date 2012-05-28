【意见】樊纲：中国经济还有相当长时期的高增长

不要盲目的夸大西方的金融危机、债务危机导致的下滑，也不要夸大对中国的影响。相信中国还有相当长时期的一个高增长，不是过热增长，不是两位数增长，但是仍然是8%、7%这样的高增长。

中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长、著名经济学家樊纲

【编者按】

在2012年5月26日—5月27日举办的第四届大连·中国经济论坛上，中国经济改革研究基金会国民经济研究所所长、著名经济学家樊纲对中国经济发展发表了自己的观点。樊纲认为，不要盲目的夸大西方的金融危机、债务危机导致的下滑，也不要夸大对中国的影响。相信中国还有相当长时期的一个高增长，不是过热增长，不是两位数增长，但是仍然是8%、7%这样的高增长。

此外，樊纲还表示，中国经济最理想的状态是在8%左右，既没有通货膨胀，也没有通货紧缩，持续四五年时间中国经济又可上一个台阶。因为稳定的时侯中小企业发展较容易。而且经济比较稳定增长时，不需要政府政策一天到晚调来调去，反倒是市场空间比较大。

以下是樊纲观点摘录：

当前是经济趋于过热 程度不是特别深

中国经济现在仍然是一种软着陆，软着陆仍然在进行中、进一步完成当中。之所以不是什么硬着陆，不会很深的下滑，不会像有人说的跌到6%、5%。 根本的原因是我们前面没有一个大的泡沫，是形成了泡沫的趋势，是经济趋于过热，原因是2008年世界金融危机之后，我们采取了一个非常大的刺激政策。不仅 是那4万亿财政，更重要的是10万亿贷款，其中的6万亿在2009年的时候给了地方融资平台，这相当于政府债务的增加。接下来的刺激买房、刺激买车、刺激 买家电，家电下乡等等一系列刺激政策，到了2010年达到12%的增长，通货膨胀就开始起来，形成了一个过热的趋势。2010年发现这些问题开始转向，开 始调整。2010年4月份开始调整房地产，10年6月份开始调整宏观经济政策、货币政策等等，经济才开始掉头，逐步进入软着陆的过程。在前面泡沫趋势的阶 段，大概1年到1年半的时间，还没有形成大的泡沫，宏观经济也还没有形成大的过热。房地产市场由于及时的采取了政策调整，一些大城市的过热的泡沫没有波及 到全国的二、三、四线城市去，从全国的角度看，即使有点过热，程度也不是特别的深。

这次前面没有形成大的泡沫，比2005、2007年的泡沫还要小一点，过热的程度要低一点。因此，这次通货膨胀，我们最高的时候是 6.6，2008年的时候最高的通货膨胀是8.7%，那个时候的过热程度比我们这次要大得多。在这样一个背景下，即使我们现在经济在下滑，经济在逐步着 陆、触底，但是从大的前景来看，它既然是一个软着陆，就是一个必要的调整，这次调整实现之后，可以为今后几年的稳定增长，正常的增长打下一个好的基础。

8%仍然是世界上最高的增长速度

我们现在预测中国经济，今年大概是8%左右的增长(8%到8.2%)，有的人就此说中国经济进入低增长。其实，8%仍然是世界上最高的增长速 度，8%不是低增长，比起当年的10%，12%，14%是低增长。但是10%、12%两位数的增长对中国来讲叫过热增长，不是一个好的增长，不是一个正常 增长。

回顾过去二十年的统计数字，经济增长速度超过9%一定开始通货膨胀，超过10%一定是通货膨胀和资产泡沫或是房地产泡沫或是股市泡沫同时发生。 过低了，7%以下也不好，7%以下会出现通货紧缩。所以，至少在8%左右这个阶段，可以说是中国经济的一个比较合理的增长，一种正常的增长。所以从12% 的过热增长降到8%的正常增长，对中国是好消息。

中国经济最理想的状态是在8%左右，既没有通货膨胀，也没有通货紧缩，持续四五年的时间我们经济又可以上一个台阶，因为稳定的时候中小企业发展 比较容易。而且经济比较稳定增长的时候，不需要政府的政策一天到晚调来调去，反倒是市场的空间比较大，企业的空间比较大，自由度比较大。对中国的企业来 讲，现在的8%，从绝对值量来说是非常大的一个量。所以软着陆的过程是好事，而不是坏事。