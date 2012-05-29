温家宝：深入推进服务领域各项改革

首届中国(北京)国际服务贸易交易会开幕

⊙新华社电

首届中国(北京)国际服务贸易交易会28日上午在北京国家会议中心开幕。中共中央政治局常委、国务院总理温家宝出席开幕式并发表了题为《在扩大开放中推动服务贸易发展》的演讲。

温家宝说，创办中国(北京)国际服务贸易交易会，是中国扩大对外开放、推动服务业和服务贸易快速发展的重要举措。

温家宝指出，伴随经济全球化深入发展和产业结构深刻调整，新兴服务业和服务贸易成为推动世界经济和贸易增长的重要动力。2011年，我国服务业占国民经济的比重达到43.1%，吸纳就业人口约2.7亿；服务贸易总额突破4000亿美元，居世界第四位；服务业吸收外资552亿美元，首度超过制造业成为利用外资最多的领域。

温家宝说，中国政府在“十二五”规划中明确提出，要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点。中国服务业发展潜力巨大。我们要深入推进服务领域各项改革，积极扩大服务业对外开放，大力优化服务业结构，努力营造有利于服务业发展的政策环境。

温家宝说，当前，世界经济复苏曲折艰难。国际社会应当携起手来，共同推动服务贸易自由化便利化，促进国际服务贸易发展，为实现世界强劲、可持续、平衡增长提供有力支撑。他提出了四点倡议：第一，加快推动多哈谈判，促进服务贸易自由化进程；第二，加强服务贸易监管合作，营造更加便利的政策环境；第三，加快高新技术与服务业融合，共同推进服务贸易创新与变革；第四，关注发展中国家诉求，促进全球服务贸易均衡发展。

温家宝最后表示，中国正处于调整经济结构和转变发展方式的关键时期，服务业发展面临历史性的机遇，即将迎来快速发展的春天。京交会一定会抓住机遇，不辱使命，成为具有持续发展力和影响力的国际盛会，中国对外开放的道路一定会越走越宽广！

开幕式前，温家宝参观了交易会综合展示区。展示区由主题核心展区、省市展区、港澳台展区、国际展区、央企展区、跨国公司展区等六部分组成，展示了国内外服务贸易领域发展现状和最新成果。温家宝参观了国电公司环保节能技术服务项目、北京市科技创新与文化创新“双轮驱动”典型项目、中关村国家自主创新示范区标志性企业项目、摩托罗拉软件和服务项目、美国通用电气集团公司远程会诊系统项目等。

经国务院批准，由中华人民共和国商务部和北京市人民政府共同主办的中国(北京)国际服务贸易交易会，自2012年起每年在北京举行。