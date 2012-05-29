温家宝:在扩大开放中推动服务贸易发展

新华网北京5月28日电

在扩大开放中推动服务贸易发展

——在首届中国（北京）国际服务贸易交易会开幕式上的演讲

中华人民共和国国务院总理 温家宝

（2012年5月28日）

尊敬的各位嘉宾，

女士们，先生们：

今天我们欢聚一堂，共同迎来首届中国国际服务贸易交易会隆重开幕。我谨对各位嘉宾表示热烈欢迎，并衷心祝愿交易会取得圆满成功！

京交会是世界上第一个专门为服务贸易搭建的综合性国际展会。创办这样一个交易会，是中国扩大对外开放、推动服务业和服务贸易快速发展的重要举措。希望参会企业不虚此行，收获更多的信息、友情和商机。

服务业是衡量一国经济发展水平的重要标志。目前，服务业占世界经济的比重接近70％，服务贸易占世界贸易总额的20％以上，服务领域跨国投资占全球跨国投资的近2／3。伴随经济全球化深入发展和产业结构深刻调整，新兴服务业和服务贸易蓬勃发展，成为推动世界经济和贸易增长的重要动力。

加快发展服务业，是中国转变发展方式和调整经济结构的主攻方向，是城乡居民生活水平持续改善的内在要求。“十一五”期间，我们制定了加快发展服务业的指导意见，出台一系列促进服务业和服务贸易发展的政策措施。2011年，服务业占国民经济的比重达到43．1％，吸纳就业人口约2．7亿；服务贸易总额突破4000亿美元，居世界第四位；服务业吸收外资552亿美元，首度超过制造业成为利用外资最多的领域。

我们也清醒地看到，受多种因素影响，中国服务业总体供给不足，结构不合理，竞争力不强，对国民经济发展的贡献率不高，与经济社会加快发展、产业结构调整升级的要求不相适应。为此，中国政府在“十二五”规划中明确提出，要把推动服务业大发展作为产业结构优化升级的战略重点，服务业增加值占GDP总量的比重要从43％提升至47％，2015年服务进出口总额达到6000亿美元。中国服务业发展潜力巨大，与扩大内需相辅相成，我们完全有信心、有办法促进服务业发展提速、比重提高、水平提升。

——我们要深入推进服务领域各项改革。坚持市场化、产业化、社会化的改革方向，坚决打破部门分割、地区封锁和行业垄断，充分释放服务业的发展潜力和活力。要深化金融、电信、铁路、民航等服务行业改革，放宽市场准入，引入竞争机制，实现投资主体多元化。对属于基本公共服务范畴的基本公共教育、基本医疗卫生、基本住房保障、基本社会服务、社会保险、就业服务、公共文化体育等，坚持在政府负责的前提下，注重发挥市场机制作用，鼓励社会力量参与。按照政企分开、政事分开、事业企业分开、营利性机构与非营利性机构分开的原则，加快事业单位改革，使相当部分事业单位逐步转化为企业。深化政府机关后勤服务社会化改革，实现由内部自我服务为主，向主要由社会提供服务为主转变。建立统一、开放、竞争、有序的服务业市场，坚决破除阻碍民营企业投资的“玻璃门”和“弹簧门”。凡是法律法规没有明令禁入的服务领域，都要向社会资本开放。

——我们要积极扩大服务业对外开放。坚持以开放促改革促发展，是中国加快服务业发展的重要思路。在加入世界贸易组织谈判中，中国就服务业对外开放作出了广泛而深入的承诺。中国完全兑现了承诺，开放了100个服务部门，其中54个允许外商独资，23个允许外资控股，基本没有设置地域限制、数量限制和歧视性待遇。我们还在一些服务领域实行自主开放，比如开放交强险，提高外资在合资证券公司中的股比等。实践证明，中国是说话算数、勇于担当的国家，是致力于互利共赢、共同发展的国家。今后，我们将坚持进口与出口并重、“引进来”与“走出去”并重的方针，全面提升服务业的开放水平，努力提高服务贸易在对外贸易中的比重。要鼓励软件和信息服务、文化、建筑服务等优质服务出口，大力发展服务外包，使“中国服务”与“中国制造”并肩进入国际市场；也要积极扩大服务进口，鼓励引进先进技术、管理经验和高端服务，预计今后五年中国服务进口总额将超过1．25万亿美元。要继续扩大服务业对外开放，欢迎各国企业来中国投资兴业；也要鼓励有实力的企业“走出去”，在境外建立地区总部、营销网络和研发中心。

——我们要大力优化服务业结构。适应产业结构和消费结构升级的趋势，重点发展现代服务业，规范提升传统服务业。现代服务业是制造业的“心脏”和“大脑”，是实体经济发展的重要支撑和强大动力。中国处于工业化的关键阶段，现代制造业和现代服务业相互促进、协调发展，是必须长期坚持的战略方针。要适应制造业转型升级的迫切要求，大力发展金融、物流、商贸、广告会展、科技服务、信息服务等生产性服务业，促进生产性服务业与先进制造业深度融合，提高制造业的附加值和竞争力。同时，大力发展旅游、健身、家政、养老等生活性服务业，满足城乡居民多样化需求。鼓励传统服务企业改革创新和兼并重组，走规模化、品牌化、网络化经营之路，培育一批具有较强竞争力的大型服务企业。

——我们要努力营造有利于服务业发展的政策环境。纠正“重工业、轻服务业”的发展思路，加快实施有利于服务业发展的政策。逐步实行服务业用电、用水、用气与工业同价。扩大服务业用地供给，工业企业退出的土地优先用于发展服务业。拓宽服务业企业融资渠道，支持有实力的服务企业上市融资和发行债券。取消针对服务业的各种不合理收费，对合理的收费要依法公示并接受社会监督。目前，上海市正在实行服务业营业税改征增值税试点，我们将在总结试点经验的基础上，逐步扩大范围，完善服务业税收制度。

女士们，先生们：

当前，世界经济复苏充满曲折艰难。在开放中谋求发展、在合作中实现共赢，是世界经济贸易持续发展的关键。国际社会应当携起手来，共同推动服务贸易自由化便利化，促进国际服务贸易发展，为实现世界经济强劲、可持续、平衡增长提供有力支撑。为此，我愿提出几点倡议：

第一，加快推动多哈谈判，促进服务贸易自由化进程。服务贸易谈判涉及150多个成员和100多个部门，是多哈回合谈判中的重点，也是谈判的难点。拆除贸易保护的藩篱，是各国服务企业的共同期待。中方一贯主张尽快结束多哈回合谈判，营造公正、自由、透明的服务贸易环境，增强各国对多边贸易体系的信心，为全球经济贸易复苏注入强大动力。中方始终是支持谈判的积极力量，将以最大诚意推动谈判早日达成实质性成果。

第二，加强服务贸易监管合作，营造更加便利的政策环境。除了市场准入壁垒外，各国服务业法律法规、管理政策、产业标准不一致，也是阻碍服务贸易发展的重要因素。随着全球服务业的国际分工日益加深，服务外包规模扩大，加强监管政策合作迫在眉睫。要推动全球服务业行政审批透明化，加强专业人员的资格互认，协调行业技术标准，确保各国出台的服务贸易政策更加客观、公正、合理，更加有利于服务贸易加快发展。

第三，加快高新技术与服务业融合，共同推进服务贸易创新与变革。通信技术和互联网技术快速发展，为全球服务贸易带来了前所未有的发展机遇。各国政府和企业应把握住科技发展的脉搏，加快普及移动互联网和信息技术产品的应用，不断提高电信服务效率，大力发展电子商务，推动信息和通讯技术领域的产学研合作，加强服务领域知识产权保护，为服务贸易向高端发展提供坚实支撑。

第四，关注发展中国家的诉求，促进全球服务贸易均衡发展。与发达国家相比，发展中国家服务业发展水平低，服务出口能力薄弱，制约了世界服务贸易快速发展。中方呼吁国际社会更加重视发展中国家服务贸易发展环境的培育和能力建设，帮助最不发达国家尽快融入世界贸易体系。发达国家应率先对发展中国家优势服务部门开放市场，以实际行动帮助发展中国家提高服务出口能力。

女士们，先生们：

中国正处于调整经济结构和转变发展方式的关键时期，服务业发展面临历史性的机遇，即将迎来快速发展的春天。京交会应运而生，承载着促进服务业和服务贸易发展的历史使命。我坚信，京交会一定会抓住机遇，不辱使命，成为具有持续发展力和影响力的国际盛会，中国对外开放的道路一定会越走越宽广！

谢谢大家！