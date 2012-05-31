【观点】秦虹：房企要提高专业化能力和服务意识

通过此次楼市调整，专业化能力强和品牌认知度高的企业市场占有率在逐步提高，而那些各行各业只要有钱就冲到房地产行业捞一把的企业现在在退出市场，这使房地产行业提高了专业化能力和服务意识。

【编者按】

在“2012(第四届)大连·中国经济论坛”上，住建部政策研究中心主任秦虹认为，通过此次楼市调整，专业化能力强和品牌认知度高的企业市场占有率在逐步提高，而那些各行各业只要有钱就冲到房地产行业捞一把的企业现在在退出市场，这使房地产行业提高了专业化能力和服务意识。

此外，秦虹表示，过去房地产市场太容易赚钱了。房地产企业最关心的是什么？怎么拿地、怎么找钱？根本不需要想产品，因为太好卖了，什么样的产品都能卖出去，只要拿到地、只要找到钱就能赚到钱。

以下是住建部政策研究中心主任秦虹演讲实录：

咱们这轮的调控应该说开始于2010年的4月15日的国十条，2011年出了国八条，这两个文件应该是一脉相承的，所以到目前为止，这轮调控已经持续了两年多的时间，应该说到目前为止我们看到市场出现了一些变化，第一我觉得这个变化通过调控把房地产市场、住宅市场里面的投机炒房的需求基本挤出去了。通过什么办法呢？一个是46个城市的限购，家庭有两套房以后，不允许买第三套房，外地人没有纳税不允许买房。还有全国性的第三套房不贷款。投机炒房怎么赚钱？如果没有杠杆投机炒房是赚不到钱的，投机炒房的需求第一没有机会，第二没有条件，所以现在市场上尽管成交量比去年同期负增长13%左右，但是毕竟还有成交量，谁在买房？现在为投机买房、炒房的人少了，基本没有了。市场基本上以刚性需求为主，把投机炒房的需求挤出市场也是这轮调控，促进房地产市场健康发展的一个重要内容。因为过去市场上充斥着一些投机性需求，市场的不健康因素主要是指这些部分。这是第一个变化。

第二个变化，从2005年以来，除了2008年，到2010年，房价快速上涨的势头终于得到了遏制，过去几年各个城市房价上涨幅度还是比较大的，怎么衡量上涨的势头呢？就是和人群可支配收入增长相比，大大超过了人均可支配收入增长的速度，这次房价上涨的势头终于得到了遏制，部分城市的部分项目出现了向下的调整，被炒房推高的房价也出现了一定的回调，这也是一定的成果，要想让房地产市场健康发展，我们必须能够持续的良好的利用未来房地产发展的空间，不能透支这个空间。所以我们说房价上涨得到了遏制。如果连续几年房价稳定，收入连续几年上涨，这个关系将来会得到调整。这个会有利于广大的居民，支持他的合理购房需求，也有利于房产市场长期的健康发展。

第三个变化，经过这轮的调整，这个行业的整合、转型正在开始出现，坦率的说过去房地产企业相对来说赚钱是比较容易的，我经常在想，我们下面可能坐了很多制造业的企业，很多制造业企业的老板在想什么问题呢？更多的是在想他怎么创新他的产品，怎么更多的占有这个市场，怎么把他的产品做得更好，不至于被淘汰。我们的房地产企业最关心的是什么？怎么拿地、怎么找钱？根本不需要想产品，因为太好卖了，什么样的产品都能卖出去，只要拿到地、只要找到钱就能赚到钱。但是通过这次调整，专业化能力强和品牌认知度高的企业市场占有率在逐步提高，而那些各行各业只要有钱就冲到房地产行业捞一把的企业现在在退出市场，这是残酷的，也是非常好的现象，转型就是利益的再调整，刚才我很赞成刚才第一位嘉宾说的，经过这一轮大浪淘沙，能够使行业提高专业化能力和服务意识，为社会大众提供更好的居住产品的企业能够留下来，这个行业的健康发展是有希望的。

第四个变化应该说这次调控，国务院把保障性住房放在调控政策里面的重要内容，这样也使过去我们很多年保障性住房规模比较小的情况得到改观，按照国家规划十二五末的时候，城镇家庭住在保障性住房的家庭占到20%左右，如果能够实现，这是比较大的改变，是非常好的现象，低收入家庭，甚至中低收入家庭，有机会通过政府的帮助解决暂时的住房困难或者永久的住房困难，这样的社会矛盾会大大减低，政府责任也能够正当履行。如果调控出现什么变化的话，至少这四个变化我们现在正在看到，我也相信坚持只实施这样变化的话，对我国房地产市场长期持续的发展还是非常有好处的。