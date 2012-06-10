欧元之父蒙代尔：希腊退出欧元区概率不到30%

昨日，诺贝尔经济学奖得主、被誉为“欧元之父”的美国哥伦比亚大学教授罗伯特·蒙代尔先生，莅临深圳职业技术学院，出任该校荣誉教授和高级校事顾问，并通过精彩讲座和师生分享了他对金融危机和国际货币体制的看法。

在演讲环节，蒙代尔教授回顾了20世纪初金本位以来的世界货币发展简史，尤其是二战以来国际货币体系的构建历史，并结合自己所持有的最优货币区域理论，描述了美元的走势以及欧元产生的背景。

尤其对于人民币国际化问题，蒙代尔表示，在今后10到20年内，人民币国际化都将是一个重要课题，但是目前条件尚不成熟。“人民币国际化先决条件是中国国际收支盈余下降，或国际收支出现逆差，这样才会有其他国家持有大量人民币。”至于中国经济和人民币的前景，蒙代尔表示乐观，他希望未来一个时期，世界能够构建以美元、欧元和人民币三种货币为主要通货，以及彼此之间维持相对固定汇率的国际货币新体系。

在昨天的演讲中，蒙代尔还对于公众关心的希腊会不会退出欧元区发表了看法，他认为希腊留在欧元区和不留在欧元区的比例是3∶1，“希腊很大程度上还会留在欧元区，希腊大部分人不愿意离开欧元区，那样之后他们的收入水平和退休金都会贬值很多。”