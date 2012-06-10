欧元之父蒙代尔：希腊退出欧元区概率不到30%

昨日，诺贝尔经济学奖得主、被誉为“欧元之父”的美国哥伦比亚大学教授罗伯特·蒙代尔先生，莅临深圳职业技术学院，出任该校荣誉教授和高级校事顾问，并通过精彩讲座和师生分享了他对金融危机和国际货币体制的看法。
在演讲环节，蒙代尔教授回顾了20世纪初金本位以来的世界货币发展简史，尤其是二战以来国际货币体系的构建历史，并结合自己所持有的最优货币区域理论，描述了美元的走势以及欧元产生的背景。
尤其对于人民币国际化问题，蒙代尔表示，在今后10到20年内，人民币国际化都将是一个重要课题，但是目前条件尚不成熟。“人民币国际化先决条件是中国国际收支盈余下降，或国际收支出现逆差，这样才会有其他国家持有大量人民币。”至于中国经济和人民币的前景，蒙代尔表示乐观，他希望未来一个时期，世界能够构建以美元、欧元和人民币三种货币为主要通货，以及彼此之间维持相对固定汇率的国际货币新体系。
在昨天的演讲中，蒙代尔还对于公众关心的希腊会不会退出欧元区发表了看法，他认为希腊留在欧元区和不留在欧元区的比例是3∶1，“希腊很大程度上还会留在欧元区，希腊大部分人不愿意离开欧元区，那样之后他们的收入水平和退休金都会贬值很多。”
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|