美驻华大使骆家辉：世界期待中美扮演领导角色

美国驻华大使骆家辉（Gary Locke）6月13日在北京强调，美国欢迎中国的崛起, 而美国和中国在21世纪是否能和平共存将不只攸关中美两国, 更将影响世界格局。
骆家辉在摩根大通第八届中国投资论坛上发表题为《美中伙伴关系》的主题演讲，他引述奥巴马2009年在中美首轮战略与经济对话时的演说表示,中美不可能在所有问题上都保持一致，但这更显出对话的重要性，通过对话减少误解、误判，增强互信。
他指出，美国希望在各个领域与中国展开全面合作，从贸易、区域安全到气候变迁等。
“世界期待中美扮演领导角色，只要两国共同努力，没有什么问题解决不了。”他表示，美国欢迎中国成为世界舞台上的重要角色，希望与中国展开全面伙伴关系，促进和平稳定与经济发展。
对于美国国防部长近期宣布将在亚太增加其海军部署, 骆家辉表示不必害怕美国在亚太地区加强存在, 特别是随着美国结束在中东和其他地区的战争，重心向亚太转移是很自然的事情。他强调, 美国将重心转移向亚太有益于地区和平安全及经济发展。“我们知道亚洲地区所有国家都希望与中国加深关系，美国在地区加强存在将给这些国家以信心，帮助其更好地与中国合作。”
展望未来中美关系，骆家辉说，美国希望在21世纪与中国的关系创造历史，希望能找到与包括中国在内的崛起力量共存、合作的方式，减少不健康竞争，在经济、战略、安全等层面与中国展开合作，为两国人民造福。
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