【观点】梁信军：中国正从全球制造大国转变成资本大国

未来十年和过去十年，中国发生了非常大的变化，主要表现在三个方面，第一个大的变化，从2008、2009年开始，中国从全球的制造大国转变成全球的消费大国；第二个大的变化就是中国正从全球制造大国转变成资本大国；第三个大的变化就是制造业本身，过去30年来，中国凭借制造业完成了整个国家的转变，现在我们已经成为了全世界最有竞争力的制造大国。

【编者按】

在2012年APEC中国工商领导人论坛上，复星集团副董事长兼首席执行官梁信军表示，未来十年和过去十年，中国发生了三个大的变化，中国从全球的制造大国转变成全球的消费大国；中国从全球制造大国转变成资本大国；中国制造业本身发生了很大的变化。

以下为复星集团副董事长兼首席执行官梁信军演讲实录：

谈到中国的投资和消费环境，我们一定要了解，未来十年和过去十年，中国发生了非常大的变化，我认为最大的变化有三个方面：

第一个大的变化，就从大概2008、2009年开始，中国真的在从全球的制造大国转变成全球的消费大国，现在就国内消费市场的规模而言，中国是全球第三大的，每年还维持着15%的（增长）速度，我估计三到四年内能成为全球第二大，也许八年或十年后能成为全球第一大。

我觉得这样一个快速增长的消费市场带来了两个显而易见的机会：

第一，越来越多中国本地公司只需要做中国本土市场，他不需要成为一个全球化公司，就能成为全球同行业前十名的公司，这一点我们在金融、互联网、食品饮料方面已经看到了很多例子，将来这样的例子会越来越多。

第二，我们还将看到越来越多世界五百强公司的利润主要来自于中国，今天也许是20%、40%，我想再过五六年说不定就是40%或60%，因此，越来越多全球公司会把他的高级管理人员、他的精力资源放在中国市场。

第 二个大的变化就是中国正在从全球制造大国转变成资本大国，资本大国可以从几个指标看出迹象，比如IPO，中国已经连续三年在全球IPO市场排第一名了，这 个第一名是非常有意义的，以去年为例，整个全球IPO的数量，42%是由中国企业创造的，如果是融资额，将近有51%左右。第二点，我们看股市市值，中国 应该能排全球第二；如果看对海外FDI的投资，我们看到，每年的增长速度都在30%、40%、甚至50%左右的水平，在全球排名第四名左右，增速非常快。

这 样的变化会带来，在中国的PE基金，无论是全国的还是海外的，它的收益率是全球最高的；第二，中国的财富市场以接近每年40%的速度在增长；第三个大的变 化就是制造业本身，过去30年来，中国凭借制造业完成了整个国家的转变，现在我们已经成为了全世界最有竞争力的制造大国，但是我们过去竞争力依靠的是成 本，在未来十年内我相信（成本优势）将会逐步丧失，所以中国制造业面临的是怎样摆脱成本领先的改造，这个改造需要在整个供应链的层面进行，而不单单发生在 制造环节上，我们需要降低物流成本、资金流成本、信息流成本，包括人力资源流动的成本，只有这样才能赶上全世界下一波制造发展的潮流。

因 此，我觉得对外资企业而言，我觉得应该逐步转变思想，过去来中国寻求低成本的制造，未来十年应该来中国寻求高增长、大规模的市场，甚 至应该考虑如何去享受中国的资本市场，比如我给凯文一个好的建议，如果有可能的话，我建议通用可以把通用的中国业务在中国上市，这样可以全面提升通用的市 值，我相信肯定会很有帮助。

第二，这种变化，除了外资公司有这个愿望之外，我觉得中国政府是有责任和义务创造好良好环境的，如果能让外资公 司更多分享中国的消费和资本市场，也有助于消除中国在全世界令人紧张的状态，中国企业家可以在其中找到非常好的盈利模式。在复星，我们称之为“中国动力嫁 接全球资源”，我们可以找到那些在欧美的优秀公司，它仅仅是因为在欧洲和在美国的市场增长没有那么强劲，使它的市场价值出现了降低，然而它在中国有非常好 的发展，我们可以通过投资这样的公司帮助它在中国的成长来得到收益。

对于中国公司而言，随着越来越多的中国公司跻身全球同行前十名，我觉得我们还需要向全世界的先进企业，尤其是原本前十强的企业好好学习，我们要学会承担责任，而不仅仅是展现出一个快速增长、能赚钱的形象，我们还要学会怎样承担社会责任、承担行业责任，这是非常重要的。

中国的变化是非常快的，中国的 市场经济在过去33年来发生了，实际上从1978年到1998年的20年中，中国的主要驱动力在于对农村劳动力的释放，允许农村劳动力到城市去工作，所以 中国整个劳动密集型行业发展了起来；而1998到2008年我们看到了中国快速的工业化，你今天看到的中国就是过去十年产生的，你看到的机场、高速公路、 城市的建设，你看到中国的装备工业、中国的产能过剩，都是在过去十年发生的，这是过去十年带来的好结果。

从2008年到2018年，我相信大家会越来越多看到消费方面的进步，在2018年以后，我想也许我们会看到金融行业对中国动力的支持，因此我觉得要理解中国的投资和消费环境，我们需要理解中国的变化，在变化中找发展的机会。