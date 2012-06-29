周小川：现代金融业脱离实体经济 诱发金融危机

2012陆家嘴论坛28日-30日在上海举行，央行行长周小川在开幕式上表示，借助资本和网络的力量，金融业在现代经济体系中的重要性和影响力大大提升。然而现代金融业在快速发展的同时也出现了脱离实体经济发展的倾向，成为最终诱发本次国际金融危机的原因之一。

以下是文字实录：

尊敬的各位领导、各位来宾，大家上午好，6月的上海已是初夏，在这生机勃发的季节迎来了由上海市政府、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会共同举办的2012陆家嘴论坛，首先请允许我介绍今天出席论坛开幕式的主要领导和嘉宾。中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声先生，中国银监会主席尚福林先生，中国证监会主席郭树清先生，中国保监会主席项俊波先生，论坛共同轮值主席上海市市长韩正先生。国新办副主任崔玉英女士，中国社科院副院长李杨先生，中国银行董事长肖钢先生，中国建设银行董事长王洪章先生，中国农业银行行长张云先生，中国国际金融股份有限公司董事长李剑阁先生，中国再保险集团股份有限公司董事长李培育先生，澳门特别行政区经济财政司司长谭伯源先生，澳大利亚审慎监管委员会主席约翰·莱客先生，新加坡金融管理局局长孟文能先生。

出席今天开幕式还有前来参加上海推进国际金融中心建设领导小组国际咨询委员会的各位委员，上海市、中国人民银行、中国银监会、中国证监会、中国保监会的有关领导，来自全球各地著名金融机构和中介机构的高级管理人员、专家学者等。在此，我谨代表论坛主办单位向出席今天开幕式的各位领导和嘉宾表示最热烈的欢迎。

借助资本和网络的力量，金融业在现代经济体系中的重要性和影响力大大提升。然而现代金融业在快速发展的同时也出现了脱离实体经济发展的倾向，成为最终诱发本次国际金融危机的原因之一。为此，全球理论界和实业界都在深入反思危机的原因，对金融的本质进行深入的思考。为了更好地促进实体经济的发展，有必要改革现有的金融治理架构。正是在这样的背景下，本次论坛的主题确定为“金融治理改革与实体经济发展”，希望与会嘉宾与各位代表能够畅所欲言、各抒己见，为推动全球金融治理改革、促进金融更好地服务于支持实体经济发展作出更积极的贡献。

各位尊敬的来宾，女士们、先生们，现在我宣布2012陆家嘴论坛开幕。首先以热烈的掌声欢迎中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声先生作开幕主题演讲。