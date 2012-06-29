屈宏斌：下半年可能会再有四次下调存准率

汇丰银行董事总经理兼大中华区首席经济学家屈宏斌

2012年陆家嘴金融论坛6月28日-30日在上海举行，本届主题为“金融治理改革与实体经济发展”。期间汇丰银行董事总经理兼大中华区首席经济学家屈宏斌在接受和讯网访谈时表示，降存准率仍将是一个主要的政策工具，预期下半年可能会有四次存准率的下调。如果各项政策做得好，可以使经济在下半年企稳回升，全年经济稳定增长还是一个大概率事件。

以下为访谈实录全文：

问：屈总您好，上半年两次降准一次降息，您对下半年降准和降息的预期怎么看？

屈宏斌：我们觉得随着通胀持续放缓，下半年通胀微调力度还会有望加大，货币政策方面，主要是以数量工具为主，价格工具为辅，具体来讲，我们觉得降存准率仍将是一个主要的政策工具，我们预期下半年可能会有四次存准率的下调，随着通胀特别是CPI通胀下降到3，甚至更低，会为再次25个基点的降息留下空间。

问：第二个问题是稳增长除了增加流动性之外还有什么方式？

屈宏斌：我们认为稳增长主要是三个方面的政策组合。除了信贷的放松之外，财政政策应该会更加有作为，结构性减税的力度可以再大一些，财政特别是增加财政对民生领域的投入，包括保障房在内的民生领域的投入也可以进一步加大，除了货币财政政策之外，我们觉得为民营资本松绑，也能够起到稳投资，从而起到稳经济的作用。这三个方面的政策的组合，我们觉得应该说还是有很大的可能，如果做得好的话，可以使经济在下半年企稳回升，我们觉得全年经济稳定增长还是一个大概率事件。