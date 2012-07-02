郭树清:年底前肯定会有企业退市

中国证监会主席郭树清6月29日在2012陆家嘴论坛上表示，中国的资本市场没有理由不成为世界一流。他同时表示，要壮大财富管理行业，加大对外开放力度，引进各种专业化的机构投资者，为企业年金、社保基金、住房公积金和养老金参与资本市场提供公平高效的平台。而在会后接受记者采访时，郭树清对沪深两市最新出台的退市标准做了评价，称“两市退市标准并不低，今年年底以前肯定会有一些企业退市。”并表示对蓝筹股的信心始终没有改变过，“因为对蓝筹股的信心就是对中国股市的信心。”

郭树清说，推进资本市场的科学发展需要下苦功夫。从近期来看，首先是坚定不移地深化发行和退市制度改革。加大对新股发行过程中各种违法违规行为的监管和惩治力度，增强行业机构的责任意识和法纪意识。抓紧实施主板、中小板的退市制度改革方案，做好新老制度执行的衔接工作，加强对具体实施过程的监控，及时发现风险，改进措施，确保平稳过渡。

其次是加快发展多层次、多产品的资本市场体系。大力发展债券市场，积极推进统一监管的场外市场，规范发展区域性股权交易市场。稳步发展期货及衍生品市场，形成多层次的资本市场体系，增强资本市场的涵盖面和包容度。加大产品创新力度，认真做好中小企业私募债试点，推出石油期货和国债期货，拓宽居民理财的渠道。

再次，狠抓上市公司治理结构完善。坚持“关口”前移，要在上市过程中就重点关注公司治理是否健全，是否具有清晰的权力制衡和有效的制度约束。要更加注重监督上市公司董事会、监事会的运行情况，确保治理机制有效发挥。

“只有上市公司的质量靠得住，股票市场的基础才能扎得牢。”郭树清说。

第四，以更大决心和更细致的服务培育机构投资者。壮大财富管理行业，加大对外开放力度，引进各种专业化的机构投资者，为企业年金、社保基金、住房公积金和养老金参与资本市场提供公平高效的平台。

“当保险行业还排在全球第六名，共同基金还排在全球10强之外时，我们很难有一个强大成熟的资本市场。”郭树清表示。

第五，不断提高市场效率。始终把保护投资者利益放在首位，强化市场投资功能，建设成熟理性的市场文化；加强中介机构建设和资本市场司法制度建设；正确处理政府和市场的关系，推进市场化改革；维护公平竞争的市场秩序，强化惩戒机制，健全诚信体系。

第六，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。在国务院统一部署和领导下，加快清理整顿不规范的交易场所。金融危机表明，除了要加强市场微观主体的监管以外，还需要强化宏观审慎监管，特别是要防范系统性风险。必须加强宏观经济分析，加强不同监管部门和地方政府之间的协作，共同防范系统性金融风险。

“中国经济持续三十多年的超高速增长，促成了全球经济政治格局的根本改变。然而，我们的成就并非没有代价。从要素投入成本和资源配置效率的角度来看，许多方面已经达到极限。

所以，今年以来，国民经济增速有所放缓，非常正常也非常合理。我们不能不转变发展方式，这正是‘十二五’规划的核心内容。在此过程中，金融体系的深入改革，承担着全局的历史的责任。”郭树清表示。

他称，中国经济中储蓄和投资结构严重失衡。“结构失衡的问题有着深刻的社会、文化和经济政治体制背景。一个重要原因是要素市场未能充分发挥其在资源配置中的基础性作用，这需要继续深化改革，打破劳动力、土地、资本等要素市场长期存在的体制性障碍，显著地提高资源配置的效率。”