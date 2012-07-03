央行：深化利率市场化等重要领域改革

中国人民银行近日发布的《中国金融稳定报告(2012)》提出，继续实施稳健的货币政策，保持合理的社会融资规模，加大金融对实体经济的支持力度；积极推动市场制度建设，完善资源配置的市场机制，进一步深化利率市场化和汇率形成机制等重点领域改革。
报告称，要稳步推进金融创新，完善监管框架，着力防范和化解重点领域潜在风险，密切关注具有金融功能的非金融机构风险，全面提升金融业综合实力和抗风险能力；进一步健全逆周期的金融宏观审慎管理制度框架，丰富和完善政策工具和手段，提高系统性金融风险防范能力。
报告指出，2011年我国经济继续朝着宏观调控预期方向发展，结构调整有序推进；国内需求平稳增长，外部需求相对稳定；财政收入增长迅速，用于民生和“三农”的财政支出力度加大；物价指数前升后降，通货膨胀压力有所缓解；房地产调控继续加强，房地产价格逐步回落；货币信贷增速回归常态，人民币汇率稳中有升。金融市场在改革创新中稳步发展，继续保持健康平稳的运行态势，充分发挥优化资源配置、支持实体经济发展的积极作用。政府、企业和住户部门财务状况总体良好。金融基础设施建设稳步推进，有力促进了金融生态环境的改善和金融体系的稳健运行。
报告指出，银行业压力测试结果表明，以17家商业银行为代表的银行体系应对宏观经济冲击的能力较强，在压力情景下，总体仍能保持运行稳健，部分领域风险值得关注。
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