【意见】王建：“新四万亿”难推

中国经济停滞与倒退已十分严重，但由于各方面条件的变化，目前已经很难推出“新四万亿”了，即使推出也不会有上次的效果

【《中国企业家》】5月工业增速从4月的9.3%回升至9.6%，因此有些观点认为经济将“二季度触底，三季度反弹”。然而笔者认为未必，事实上到明年底前中国经济下行趋势不会改变。

从2007年开始算，中国经济到目前为止已经是连续五年下行。2009-2010年的增长率回升，并不是内生性动力推动的，而是政府大力度宏观刺激政策推动，所以一旦来自政府的推动力放松，由内部因素决定的增长下行趋势就又会复归。

从今年5月份的工业生产数据看，几种重要工业品的日均产量与去年高峰相比，或者是显著下降，或者几乎停止了增长。比如，与去年6-11月出现的产量高峰相比，汽车产量下降3%，其中轿车是负增长10%；乙烯负增长7%；原油是负增长2.4%；十种有色金属负增长6%；发电量负增长8%；只有水泥和钢材是正增长，前者0.3%，后者0.4%。这些数据都说明，经济增长的停滞与倒退已经十分严重了，而且目前并不是底，而是会继续衰退。

近期出台的政府刺激政策是否还会像上次那样有效？显然不会。

严重过剩，制约新政策

目前的过剩矛盾更加严重，制约着出台更多的投资刺激措施。在2009年出台“四万亿投资”刺激政策时，中国的生产过剩矛盾实际已经很严重。比如今年前5个月投资同比增长率为20.2%，但新增固定资产的增长率高达26.3%，说明2009年增加的投资到现在又进入一个产能释放高峰。这就是为什么钢铁行业在今年以来，会出现罕见的全行业大幅度亏损，也是湛江钢铁项目获批会引来那么多社会指责的原因。但是不批钢铁这样的大项目，又到哪去找数百乃至上千亿元的投资项目？那些环保和新兴产业的项目，成百上千个也不如上一个湛江钢铁项目所需要的投资多。我大致估算了一下，如果要实现“保8”，考虑到出口与消费需求的减少，今年的“施工项目计划总投资”就必须从去年的63万亿元至少增加到76万亿元，但是按目前的情况只能有73万亿元。须知去年就是增加了13万亿元投资，还是在出口和消费都比今年形势好的情况才勉强“保9”，所以今年需要增加的投资需求是以数万亿元计的，少了根本不顶事，但是当前过剩又已经很严重，投资就是想加也加不上去，这就是目前经济运行的大矛盾。

缺少欧美，独木难支

目前的国际环境不一样。2009年不仅有中国的大规模刺激计划，全球政府和央行也在实施大规模救市计划。若不是随发达国家的经济回升使中国外需显著恢复，仅靠中国政府的救市措施不可能出现2009-2010年的回升势头。

然而现在的情况很不一样。欧债危机使欧洲各国在衰退的泥沼中越陷越深，并且即使欧债危机迫使欧洲各国最终走上了政治整合的道路，也必然是德国式的“平衡财政模式”。这就是说欧洲今后会在宏观需求紧缩中停留相当长的时间，也意味着中国对欧洲的出口可能还会下降，至少是增长停滞。2007年以来，欧盟超过美国成为中国第一出口目的地，但是自去年下半年以来，中国对欧出口急剧萎缩，是引起中国出口严重下滑的重要原因。