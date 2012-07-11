李源潮指出 培养具有国际影响力的中国企业家

李源潮在提升企业家影响力研讨班上指出

培养具有国际影响力的中国企业家

新华网上海7月10日电 中组部举办的提升企业家影响力专题研讨班10日在中国浦东干部学院开班。中共中央政治局委员、中央书记处书记、中组部部长李源潮出席开班式并致辞。他指出，要按照竞争择优原则深化企业经营管理者选拔制度改革，加大对企业家的培训力度，营造有利于优秀企业家脱颖而出、提升中国企业家影响力的社会氛围和良好环境，努力培养造就更多国际知名的中国企业家。

李源潮指出，改革开放以来，中国积极融入经济全球化进程，越来越多的中国企业走向世界。“走出去”为中国企业打开了视野，开拓了更为广阔的发展空间，也为当地的经济发展作出了积极贡献。但是，中国企业在走向世界的过程中，也遇到了许多挑战。企业家是企业发展的关键。中国企业要更好地走出去，亟需培养造就更多的了解国际市场、通晓国际规则、熟悉他国文化、善于跨国经营的知名企业家。

李源潮指出，中国企业家要提升国际影响力，应该认真学习国际先进经验、坚持中国特色，把先进的思想、理念运用到推动企业科学发展的实践中去。要借鉴国际知名企业家的成功经验，树立献身企业的精神，培养宽广的战略眼光，建立先进的管理模式，塑造独特的企业文化。要弘扬中华民族的优秀文化和时代精神，把造福大众作为企业发展的根本要求，把互利共赢作为海外投资的基本准则，把社会责任作为企业生存的自觉任务，把增进友谊作为海外企业的文化使命，努力形成中国企业家特有的“精气神”。

国务院国资委主任王勇出席开班式。美国芝加哥大学保尔森中心主席亨利·保尔森和陶氏化学、诺华制药、宝洁等8家跨国公司的知名企业家应邀参加开班式并在研讨班上与中国企业家进行交流。70家中管企业和金融机构的主要负责人、22家民营企业主要负责人参加本期研讨班。