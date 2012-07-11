温家宝连续3天座谈经济形势

面对备受关注的宏观经济形势，7月9日上午和10日上午，国务院总理温家宝先后主持召开两次经济形势座谈会，听取专家和企业负责人的意见和建议。

连续3天开座谈会

此前的7月8日上午，温家宝在南京主持召开经济形势座谈会，同辽宁、江苏、浙江、安徽、广东5省负责人一起分析上半年经济形势，研究如何做好下一步的经济工作。

温家宝昨天表示，稳增长不仅是当务之急，而且是一项长期的艰巨任务。稳增长的政策措施包括促进消费、出口多元化等，但当前重要的是促进投资的合理增长。

他还提出，要在铁路、市政、能源、电信、卫生、教育等领域抓紧做几件看得见、鼓舞人心的实事，以提振投资者信心。

据新华社报道，国务院发展研究中心副主任刘世锦、中国银行首席经济学家曹远征、燕京华侨大学校长华生、中欧国际工商学院经济学和金融学教授许小年、兴业银行首席经济学家鲁政委、德意志银行大中华区首席经济学家马骏、汇丰银行大中华区首席经济学家屈宏斌、北京大学中国经济研究中心教授周其仁结合自己的研究领域，就当前经济形势、下一阶段宏观经济政策的取向和重点发表了各自见解。

来自汽车、投资、商贸、物流、电子商务、新能源、房地产等领域的企业负责人——上汽集团董事长胡茂元、国家开发投资公司董事长王会生、京东商城首席执行官刘强东、中国远洋运输集团副总经理徐敏杰、阿里巴巴集团总参谋长曾鸣、无锡尚德电力控股有限公司董事长施正荣、北京金隅集团董事长蒋卫平分别结合本行业、本企业的运行情况，分析判断形势并提出政策建议。

屈宏斌昨天接受早报记者采访时表示，从目前来看，中国经济下行压力比较大，并且实体经济下行还没有稳定和扭转的迹象，未来政策需要进一步预调微调的加大力度。

华生昨天向早报记者表示，其认为虽然中国宏观经济下行，但是政府不会采取激烈的措施来刺激经济增长，而是会采用积极稳健的方式，从金融、财政、投资等方面采取措施实现经济的“软着陆”。

稳增长要与改革结合起来

国务院副总理李克强、回良玉、王岐山，国务委员兼国务院秘书长马凯参加了前昨两天的座谈会。

温家宝在座谈会上对专家和企业负责人提出的意见和建议一一回应，与他们就有关问题深入交流。他说，广泛听取各方面不同意见，对中央正确判断形势，制定更加符合实际的宏观经济政策具有重要作用。

一位参会的知情人士昨天亦表示：“国家领导人对各方提出的意见采取了非常开放的态度。”

温家宝说，作为一个发展中大国，需要保持一定的经济增长速度，经济社会发展、民生改善才有相应的基础。当前国内外经济形势比较复杂。

他表示，稳增长首先要正确判断形势，既要看到经济下行的压力，也要看到经济增长的动力；既要有忧患意识，也要增强信心。稳增长不仅是当务之急，而且是一项长期的艰巨任务。稳增长的政策措施包括促进消费、出口多元化等，但当前重要的是促进投资的合理增长。

在促进投资当中，温家宝指出，非常紧要的是要注重投向、注重结构、注重质量和效益，要有利于改善民生、有利于科学发展。要重视对新技术研发和新兴产业的支持，在市场压力比较大的情况下，这方面的企业仍然有旺盛的生命力。

温家宝又指出，稳增长还要与财政、金融、企业以及其他方面的改革结合起来，用改革的办法，用市场的办法，推进结构调整和发展方式转变，提高产业竞争力，增强经济发展的活力和可持续性。