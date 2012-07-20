【意见】施德宏：撤出欧元区的准备

在准备撤出欧元区的国家里，一个亚洲公司如何思考该国的新货币呢？

【《中国企业家》】在过去三年中，希腊的国内生产总值萎缩了16％，失业率上升至22％。今年，希腊经济将再萎缩7％，于是希腊新民主党计划与社会主义泛希社运党结盟，取得议会多数票并组建新政府。

新民主党支持希腊与欧洲中央银行和国际货币基金组织所达成的协议的条款，包括由削减开支、加税、削减公共部门人手以及国有企业私有化等组成的财政紧缩计划。短期内，财政紧缩计划的结果是希腊将继续留在欧元区。但希腊的长远挑战是国民消费和国家生产力之间从根本上互不协调，这一矛盾将继续挥之不去，更不幸的是整个欧洲本身的经济都在萎靡不振。因此，情况将持续下去，而希腊仍然有可能在中期撤出欧元区。

退出国的竞争力靠贬值

然而，媒体的关注铺天盖地集中在德国、法国、欧洲央行和国际货币基金组织之间的政治动态，而不是贸易伙伴身上。如何就希腊或其它疲弱的欧元区成员国家撤出欧元区做出准备？作为欧洲最大的贸易伙伴之一，中国企业对债务危机及其影响越来越担忧。正如美国及其它国家的政府一样，中国政府所关注的是：欧洲经济进一步受到破坏或经济放缓将可能引发全球经济陷入新的衰退。中国人民银行最近采取了手段，四年来首次下调存贷款利率，以减轻任何欧洲的债务危机导致的经济放缓。随着希腊退出欧元区的形势迫近，现在正好是希腊宣布正式撤出欧元区之前开始思索中国企业应该如何应对危机的最合适时机。

亚洲地区及其它地区的企业要做好准备，而面对风险的企业需要采取预防措施并通过具体的计划。

退出欧元区的任何国家将不得不制定《重订货币单位法》，包括采用新货币的法律，以及从欧元过渡到新货币的规则。《重订货币单位法》将要求希腊公司在国内使用新的货币，以及以新的货币来结算与外国供应商、贸易伙伴和贷款人之间的商业债务。

任何国家退出欧元区背后的部分理据是：退出欧元区使相关国家得以具竞争力地实施货币贬值，以便在国际市场上更好地与其他对手竞争。然而，退出欧元区的国家将要面对因进口物资相对价格激增而出现的急剧通货膨胀。就希腊而言，诸如食品和燃料等主要商品主要依赖进口，这意味着通货膨胀的影响将会触及经济的各个方面。因此，希腊国内公司将面临材料、物资和劳动力价格上涨。该等公司的资产负债表将不再存在，且许多公司可能无法取得欧元、美元及其它资本。希腊银行将面临挤兑，因为客户试图在新货币生效前把欧元移出希腊的银行体系，避免受到《重订货币单位法》的影响。

任何与希腊公司或银行开展业务的亚洲公司可能面临物资供应或客户订单中断；因此，现在应该是物色替代供应来源和市场的适当时候。

但识别退出欧元区的国家的相关问题可能仅代表一个开端。更具挑战性的将是超越希腊范围，识别希腊境外承担着巨大相关风险的贸易伙伴和银行，并评估希腊撤出欧元区对其业务经营的影响。其中可能包括欧洲其它地区持有投资于希腊债券的储备的银行，以及与希腊有庞大贸易往来的国家，例如保加利亚、罗马尼亚和匈牙利等国境内的公司。此外，危机蔓延的担忧，撤出欧元区对意大利和西班牙的影响，以及这些国家也可能会跟随希腊撤出欧元区的忧虑，这需要对其它国家的贸易伙伴进行评估。如果对意大利或西班牙债务的信心下降，持有意大利或西班牙债券储备的德国、法国及其它国家的银行可能需要调整资本结构，否则将面临技术破产，有可能触发存款挤兑。在一般情况下，将会出现“资本外逃到优质国家”的趋势，投资者和资本将会逃离欧洲新兴市场，集中在欧洲和其它地区实力较强的经济体。

接受新货币的风险

亚洲地区公司也应理解撤出国家的新颁布法律、法规以评估其影响，并制定合规程序、新货币的兑换制度以及对冲机制。

为避免国家资本外逃，关于推出新货币的重订货币单位法律必须包括资本管制，详尽阐述货币兑换的限制和制度，规范获准做出付款的性质，并限制货币的交易量，且至少适用于短期期间。此外，也可以加征货币兑换或汇款税、关税以及其它收费。为有效地实施相关措施，重订货币单位法必定要规定，与该国进行交易的任何人在结算所有付款时必须接受新的货币。

对撤出国家的境内公司的贸易债权人和贷款人，须确定其是否将被迫接受新货币作为偿还贷款的货币，以及他们在面对资本管制及有限度或缺乏兑换或对冲市场的情况下，将如何应对新的货币。

审查中国企业与希腊及其它受影响国家的企业和银行之间共同签订的合同，以确定这些合同将如何受到影响，且撤出欧元区的国家的客户和供应商是否可以或是否必须以新的货币而非欧元支付相关的付款。此外，对关键合同进行法律分析也是相当重要的，因为可以确定以欧元付款的义务是否仍然有效。其中规定以撤回国法律作为管辖法律的贸易合同或融资肯定会被解释为：必须接受新货币作为该等合同项下的结算货币。但是，欧元区合同通常依照英国、法国或德国法律，大概推断为非撤回国作为管辖法律，且规定争议必须由这些国家的法院解决。由于欧盟规则要求欧盟成员国法院尊重其它欧盟成员国的法律，法院可能会维护重订货币单位法，并允许以新货币支付款项。但是如果退出欧元区的国家也撤出欧盟，则该等礼让不一定适用，并可能维持以欧元还款的义务。

如果受到上述各项严重影响的任何一家中国公司的证券在任何证券交易所上市，该证券交易所的规则可能会要求该公司披露所涉及的影响或风险，并因此而可能引发股东或监管机构提出质询。根据每家公司及其市场和贸易伙伴的相关情况，确定和评估其它额外的因素和风险。任何公司如不花时间了解最新趋势及可预见的后果以及制定应急计划，则其未来的业务经营将可能会遇到风险。