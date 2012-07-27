欧洲央行行长德拉吉：不惜一切代价保欧元

“相信我，就足够了。”欧洲央行行长德拉吉说，“在我们的职责范围内，欧洲央行已经做好准备不惜一切代价去维护欧元。”德拉吉的呼声一出，欧洲市场的信心被急速提升，欧元更是表现抢眼

“相信我，就足够了。”昨日在英国伦敦举行的投资会议上，欧洲央行（ECB）行长德拉吉在关键的时刻显示出了被外界评价的“超级马里奥”的能量。据外媒报道，德拉吉承诺，会采取任何必要的政策保卫欧元免于崩溃。

德拉吉的呼声一出，欧洲市场的信心被急速提升，欧元更是表现抢眼。截至北京时间26日20:58，欧元/美元从1.2149开盘已经突破1.23的关口到1.2302，上涨了1.28%，最高已经到1.2317。

誓卫欧元

“在我们的职责范围内，欧洲央行已经做好准备不惜一切代价去维护欧元。”德拉吉在上述伦敦投资会议上表示。

实际上，在此之前，市场有机构预测欧元可能会成为外汇市场中表现最为疲软的币种。众多机构也预测，欧元/美元在今年第三季度末到今年年底，会出现弱势，跌至1.2甚至跌破1.2。

例如，星展集团预测，欧元/美元在第三季度末将会在1.20~1.16，澳洲联邦银行则预测在未来数月会在1.18左右，荷兰国际集团也预计在今年年底前，这一数据会达到1.15。总体而言，对欧元走势持有悲观情绪依然是市场主要的观点。

德拉吉的喊话被美国知名财经博客Zero Hedge讽刺为“当你不能采取行动，你说话”，并称德拉吉又在重复官话，来刺激欧元短线走强。尽管德拉吉在上任之初，由于来自“欧猪五国”（PIIGS，葡萄牙、意大利、爱尔兰、希腊、西班牙）的意大利而备受质疑，然而其丰富的经验，被誉为“超级马里奥”，也被业界视为“实用主义者”。

“不要低估了对欧元的政治资本投入。欧元区防火墙将比以往发挥更大效用。欧元是不可逆转的，我们会让欧元不可逆转。欧洲央行准备尽一切努力捍卫欧元。欧元区比人们认为的要更强壮。”外媒援引德拉吉的话称。德拉吉几个否定词的应用，更是能够让人看出欧洲央行坚决捍卫欧元的决心。

正是这一句“不惜一切代价”，提振了整个欧洲市场的乐观情绪。昨日除了欧元/美元应声大涨之外，欧洲三大股指的上涨幅度均超过了1%。截至记者发稿，伦敦富时100指数上涨1.32%达5570.83点，法兰克福DAX指数也上涨1.79%到6521.43点，巴黎CAC40指数更是大幅上涨3.06%报3176.04点。

随着欧元的上涨，应声下跌的是美元指数，到记者截稿，美元指数跌幅已经达到1.02%，到82.74，盘中更是跌破82.7到82.66。美元指数的下跌，国际黄金价格实现低开高走。COMEX黄金，昨日盘中到1602.5美元/盎司，涨幅达到1.68%。

银行业联盟可期？