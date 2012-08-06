【意见】亨利·保尔森：美中经济合作新路线

随着中国、美国力量对比发生变化，双方正在摆脱过时的经济框架

【《中国企业家》】从尼克松到奥巴马，每一位美国总统都积极促进中美之间的紧密经济关系。美国欢迎中国商品的进口，鼓励美国企业在中国投资，交流商业经验，互换技术。美国还大力支持中国加入世贸组织（WTO），支持中国参与制定国际准则的各类国际论坛。近四十年，在美国政策和意见领袖之间有一个广泛共识，那就是中国的成功一定会最终惠及美国。但现在，这项长期共识却正在瓦解。

共识瓦解的原因

在金融危机中，美国面临财政和经济上的挑战，而中国则保持相对稳健的经济增长。

中国企业加快产业链的速度比许多美国同行们所预想的要快。因此，在世界上美国具有核心比较优势的一些领域，例如先进电子设备和飞行器制造业，中国已经开始与美国相抗衡（或开始表现出与美国相抗衡的潜力）。

中国的军力增强以及贸易政策被一些人视作威胁。这使得越来越多的美国人将中国视作一个特定的战略竞争者，甚至潜在的敌人。

好消息是，恢复美国竞争力、修复我们财政危机的权力还大部分掌握在我们手上。所有的这些问题都是我们自己造成的，而不是中国。至今，我们仍是世界最大最富裕的经济体。但这里也有坏消息：中国已经与美国和欧洲一起跻身世界经济的三大增长引擎之一。相应地，中国的经济问题会渗透到美国经济中去。中国经济的持续增长，以及中国从过分依赖出口和不动产投资的经济模式中转型，这样的成功与美国未来的经济成就也息息相关。

中国所面临的经济挑战正在增加，而这也正威胁着中国在这几十年来所取得的瞩目成就。坦率地说，如果中国没能克服这些困难，美国也将遭殃。况且，如果世界经济的三大增长引擎同时遭受经济危机，我们是承受不起的。

因此，无论11月大选将会选谁成为美国总统，他不仅要努力修复中美之间积极的经济关系，也要转变政策，让中美这两大经济体迈向互利互惠的方向。

为了能构建一个更为互惠互利的经济框架，我们需要一些新原则来指导中美关系。事实上，美国和中国正在摆脱一个过时的经济框架，当时中国还只是一个发展中的经济体。在技术、经济、工业和政治领域已经发生了一系列的变化，这意味着，对当下数量可观而又充满变数的经济挑战，我们的现有政策已经不足以应对。

对美国一方来说，美国需要在中国有一个更公平的竞争环境。

曾经，美国的投资主要流向中国，而现在通过为美国的工人、农民和牧场主们创造就业的方式，我们需要来自中国的投资。我们应当将美元要回来，投在更有生产力的方面，为美国创造更多的就业，刺激美国经济。

对中国一方来说，中国也需要在美国市场得到公平对待。中国希望能调整相关政策，使其能够更好地获得技术，同时中国也需要更清晰、更具可预测性的在美投资流程。

因此，我提出建立美中互惠互利的经济框架的五项原则。