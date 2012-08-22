【意见】中国实业在“中速增长时代”的生存法则

【编者按】

2012年上半年，中国GDP增长首次跌破8%心理关口，降至十年来最低点，而在微观层面，几乎所有制造业企业都步入低增长或者负增长，所受冲击远超GDP的下滑幅度，钢铁、工程机械、造船等基础行业尤甚。对此，纵横商海的企业家们感慨颇深。



海尔集团CEO 张瑞敏：“我现在的感觉不是如履薄冰，而是走钢丝。”

江苏沙钢集团董事局主席沈文荣：“我30年厂长做到现在，今年感觉是最困难的一年。”

三一集团总裁 唐修国：“现在最担心是我们问题多，解决慢，缺能力。”

中集集团总裁 麦伯良：“如果认为这个世界就是一条直线往上走，你能不死，就是奇迹。”

面对下滑，经济何时能够反弹？在中国经济普遍告别“高速增长时代”，进入“中速增长时代”，中国实体企业如何应对？

《中国企业家》杂志总结了企业在“中速增长时代”的生存法则：

“中速增长时代”生存法则，最重要的变化是决策思维的变化，从过去的抓机会、重规模，到选机会、重细节。这将是一个自我否定的过程，经济高速发展时，机会无处不在，但需要规模才能捕捉，制造企业延续了以发展作为主题的增长模式，大和强是关键词，如今则需要更注重投资机会的选择与细节把握。

“中速增长时代”的第二条路径是加速推进国际化。例如工程机械行业的三一集团。2012年，工程机械行业掀起出海潮，工程与起重机械进出口贸易2004年之前都是逆差，2010年以来，国内工程机械市场陷入低迷期后，海外的技术与市场就显得更加珍贵。“国际化确实能够给我们拓展事业，增强企业抵御风险的能力。”三一集团总裁唐修国说，如果把客户和市场集中在一个局部，就有可能带来一些问题。据悉，除了收购大象外，它还在欧洲寻找其它机会。

“中速增长时代”第三种路径，就是根据外部环境的变化，进行组织内部的结构变革。海尔集团就是例证。张瑞敏认为：“未来中国制造业面临的真正问题是，会不会被第三次工业革命所淘汰。”

在他看来，新一轮工业革命在制造业领域主要特征是大规模定制和无人化。海尔发现在互联网时代，营销的碎片化对企业提出个性化的需求，原来企业的大规模制造 必须变成大规模定制的模式，即从原来的先造产品再找用户，变为先创造出用户再造产品，张瑞敏的解决方案是把8万人变成2000个自主经营体，每个人可以像 个体小网店一样，像个性化工厂一样，听取客户的个性化需求，从而实现大规模定制。其本质是，员工有权根据市场变化自主决策，把原来的“正三角”形金字塔式 组织倒置过来成为“倒三角”形组织。

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