【观点】柳传志：好的投资就是开笼子放老虎

联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长 柳传志

如何利用资本十分重要，关键是看谁拿钱，怎样考评，心疼不心疼。现在有很多给长城贴瓷砖这种毫无意义的投资，但民间投资通常会比较小心。如何利用民间资本，政策需系统设计。

中国经济向上这么多年，也和中国企业家的热情有关。世界走了一圈以后，我真的觉得中国人最勤劳勇敢。西方社会福利条件很好，长期养成了懒散的民族性格。以后中国人会不会也像西方人一样我不知道，但现在民营企业家和他们的下一代都还是很有向上的精神。

联想控股也是希望帮助有能力的人把能力发挥出来，投好的企业，就是把笼子打开，把老虎放出来。

——联想控股董事长、联想集团创始人/名誉董事长 柳传志