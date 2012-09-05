【意见】蔡昉：经济减速让中国进入“中等收入陷阱”？

四年前中国就触碰到了人均GDP7000美元的“魔幻数字”，如今减速的命运真的来了。想摆脱吗？出路只能是三选一

【《中国企业家》】2010年中国经济总量超过日本之后，紧接着的问题自然是：中国何日超过美国，成为世界第一大经济体?国际货币基金组织(IMF)的预测，中国按照购买力平价(PPP)计算的GDP总量，将从2011年的11.3万亿美元增长为2016年的19万亿美元，占世界经济总量的18%。而此期间，美国则从15.2万亿美元的经济总规模增加到18.8万亿美元，在世界经济总量中的比重下降到17.7%。

许多国际组织和投资银行都做过类似的预测，像这样的乐观预测也不胜枚举，只不过，各种预测有的依据按照汇率计算的GDP，有的按照购买力平价计算的GDP，因此在预测中国经济总量超过美国的时间上有早有晚。

东亚衰盛史

中国能否按照这些研究预期的方向和时间，成为世界上最大的经济体，超出了通常按照经济规模进行排位的意义，即关系到中国最终能否完成一个人类历史上由盛变衰，再由衰至盛的奇迹。

世界银行对东亚地区有着颇高的期待，称之为“东亚任务”，即期冀该地区保持其既有的、显著快于世界平均水平的经济增长速度，从而于2025年在经济总量上占到世界的40%。这样，东亚就能重现其历史上的辉煌—1820年东亚在世界经济中的份额就是40%。鉴于中国经济总规模和增量的贡献率，对东亚的这个期待，更像是对中国的期待。

世界经济史学的最新进展，表现为一个共识：现有的世界经济格局，即欧洲及其衍生地区在科技和经济继而人均收入上所处的绝对领先地位，并非从来如此。

迄今为止，能够得到经济学家和经济史学家普遍认可，并广泛引用的长期国别历史数据，特别是现代统计体系中的国内生产总值(GDP)及其人均水平的数据，是由著名经济史学家安格斯·麦迪森(AngusMaddison)系统地整理并公之于众的。我们也使用这套数据来看中国经济发展的由盛至衰、再由衰至盛的曲折反复。

如图所示，就其在世界经济中的地位而言，中国人均收入所达到的最高点是1500年，比世界平均水平高6%。而中国经济总规模的最高点则是1820年，创造了世界全部GDP的近1/3。同时，这张图也以其宏大的跨度，显示了中国经济占世界经济比重不再是一个倒U型曲线的变化，而将上个世纪下半叶和本世纪前期呈现出的趋势接续起来观察，已经呈现出一个N字型的变化轨迹，即自19世纪以后的衰落，再至20世纪80年代以来改革开放时期的宏伟复兴。

中国在30余年的时间里，显著地缩小了与发达经济体的发展水平和生活质量差距，证明了只要选对了道路，即坚持改革开放促经济发展的方向，相对落后的国家完全可以实现赶超。