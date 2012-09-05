【观点】鲁冠球：企业国际化过程要换位思考

我想强调的是，我们愿意别人怎么对待我们，我们就应该怎么去对待别人。

——万向集团董事长鲁冠球

最终走向国际化是价值观的问题，不是价值链的问题。

——沈阳机床董事长关锡有

别人最困难的时候，正是我们出手的时候 。

——杰克控股总裁阮积祥

吸收技术不是简单把图纸拿来。很多技术都在人脑子里，不是一朝一夕能掌握的。

——北一机床总经理邹春生

在任何国家，合约合规是至关重要的；要懂政治，但不参与政治。

——天狮集团董事长李金元

可以提挑战性目标，但不要有大跃进的思想，就怕走着走着自己现金流断了。

——亚信联创CEO张振清