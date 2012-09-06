【观点】吴晓灵：法无授权政府不可为法无禁止民即可为

我们国家应该完善法制，而在此过程中必须有一个理念，对于政府来说，法无授权不可为。对于老百姓，法无禁止即可为。我们的权力是人民给的。

【编者按】

全国人大财经委副主任、央行原副行长吴晓灵日前在做客中国金融博物馆读书会时表示，如果想把国家治理好，所有参与公共事务的人，都应该致力于法律的完善。此外，市场经济在很重要的程度上也是一种法制经济，法无授权则政府不可为。

以下为吴晓灵的观点：

如果想把国家治理好，所有参与公共事务的人，都应该致力于法律的完善。“吴敬琏也经常说，有好的市场经济，有坏的市场经济。我们国家应该完善法制，而在此过程中必须有一个理念，对于政府来说，法无授权不可为。对于老百姓，法无禁止即可为。我们的权力是人民给的。”

此外，《行政许可法》是非常重要的法律，它就在约束政府的行为。“任何一个政府机关自己不可以给自己设权利。这也体现了政府是人民委托你，信 托你，把我的一部分权利托管给你，希望你能够代表大家治理好国家，维持社会的正常秩序。因而，政府和群众的关系，和法律的关系，就是群众通过法律把权利授 予政府。”

“实际上我们每一个人都有自己最基本的权利，只要我在行使自己权利的时候不妨碍他人的利益，不给社会造成危害，我的这个权利就可以去实施。什么 时候法律才设定禁止条款？就是说你的行为有可能伤及他人利益或社会的利益，那么社会法律就要规定出来你不可为。如果要是有法无禁止即可为的理念就可能有创 新。”