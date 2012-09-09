【高端意见】尤努斯：社会企业可以改变世界

孟加拉国经济学家穆罕默德·尤努斯(Muhammad Yunus)，于1983年创立“穷人银行”格莱珉银行，改变了800多万孟加拉国穷人的生活。尤努斯因此获得2006年诺贝尔和平奖。2011年，他辞去格莱珉银行行长一职，专注于“社会企业”项目，并影响到其它国家。

“一个人，可以改变世界。”这是孟加拉国著名经济学家、“穷人银行”创始人尤努斯本次中国之行的发言主题。8月16日，身着孟加拉传统长袍的尤努斯出现在如新公司一年一度的“大师趋势论坛”上，迎接他的是热烈的掌声和半信半疑的眼神—在很多人眼里，他们似乎无法将改变世界与自己联系在一起。

1974年孟加拉大饥荒后，尤努斯开始思考贫困问题。“忽然发现经济学很虚空，无法真正改变穷人的生活。”他发现很多穷人的贫困源于借贷机会的不公，于是他开始尝试以担保人的身份替他们向银行借钱。“在银行的官员们看来，我是唯一算数的人。他们不想和使用他们资金的穷人打交道，而我则保证那些真正的贷款者不必到银行去，从而避免遭到蔑视和屈辱的骚扰。”

1983年，尤努斯创立格莱珉银行，开始实践这一“有利息，可持续”的小额信贷体系。在这一体系成功后，他转而投身社会企业，与英特尔成立格莱珉-英特尔公司，通过为手机安装医疗保健软件来向村民提供服务；又与达能各出资一半，成立格莱珉-达能公司，为当地贫困儿童生产便宜、美味又营养丰富的酸奶。社会企业已经成为尤努斯接下来新的用以改变世界的方式。

小额信贷模式所需的社会环境是否有特定要求？

尤努斯：现在全世界很多国家已经成功推动小额信贷了，仅在中国境内就有很多成功的经验。我们知道中国希望打造的是一个截然不同的全新社会，跟美国、欧洲社会截然不同，所以中国可以起到一个很好的示范作用。首先这需要建立一个良好的法律架构，这样我们就能够以更有效的方式来建立社会型企业以及进一步推动小额信贷。如此一来，我们也不需要依赖所谓的国际捐款机构，或者国内捐款机构，不用坐等钱来。

中国要打造全新的社会体系，应该追求三个目标。第一，找不到任何失业的人口；第二，找不到任何一个穷人；第三，在追求经济快速成长的同时，不会对地球环境产生任何的破坏。我相信这三个目标都是可以具体达成的目标，只不过我们要有正确的观念和正确的做法。

这次大力推广的社会企业与一般企业的不同之处是什么？

尤努斯：所谓社会企业和传统企业最大的不同，如果我们把当前公司称为利润最大化企业，那么“社会企业”是不为获取个人所得，而是追求特定的社会目标，解决社会问题。另外对传统企业经营者而言，其开心的来源就是赚钱，可对经营社会企业的人来讲，他们真正的快乐之源是让更多的人快乐。

你曾向阿迪达斯建议生产低于一欧元的鞋子给穷人，在设立社会企业时你有什么特殊的原则？

尤努斯：我们提出了七大原则，其中有一个原则就是要付给基层员工高于最低工资的薪水，因为剥削任何员工的权利都是不合理的。其次，也是重点，就是不能破坏环境。我们跟达能合作推出酸奶产品，一开始他们采用塑胶作为容器，我说不行，包装材料应该具有生物分解能力。他们在中国找到了玉米淀粉，我问我可以放在嘴里吃吗？他们说不行，为什么你想吃呢？我说既然这个是卖给穷人的，为什么不让这个容器也可以为贫困儿童提供营养呢？