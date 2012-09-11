【意见】厉以宁：欧债危机对信用评级行业的启示

厉以宁（资料图）

【中国企业家网】9月9日，经济学家厉以宁出席“中国信用评级行业二十年回顾与展望国际研讨会”并发表演讲。厉以宁主要阐释了欧债危机对信用评级行业的启示。

以下为厉以宁演讲全文：

财政赤字在经济衰退可以使用让它有，发国债，把经济刺激起来，后来美国经济学家汉森提出不同观点，周期平衡收支，赤字数字不看一年，是看一个经济周期处在哪个阶段，衰退可以有财政赤字发行国债，经济繁荣就还国债，不再有财政赤字了，一直是20世纪70年代以前这条理论成为主流的经济理论。有三个没想到，第一个政治周期概念的出现，政治初期这个名词70年代就慢慢的流行起来了，什么是政治周期？就是说每隔四年五年一次大选，大选的时候在选党执政党都在承诺。这个跟过去周期性财政不一样，讲经济周期，所以说竞选的时候大家都许诺，不管谁上 台，上台以后第一年第二年他一定是想办法把民生改善，福利增加。到了第三年第四年准备下一届大选了，于是执政党保证自己的位置，在野党想取而代之，执政党 在这个时候不可能按照周期平衡的学说，来还国债，取消财政赤字。这个政治周期它没有看出来。福利能增不能减，能上不能下。

举个很小的例子，这个我写20世纪英国经济研究中提到这个例子。第二次世界大战英国的食品供应很紧张，所以说它食物是配给制度，定量供应，第二次大战结束以后，英国认为在战争时期，中学生的健康受到很大的损失，因为营养不良，所以就给了一条福利，这个福利就是每天上午课间的时候给每个中学生免费 供应一杯牛奶，到60年代后期，大战结束20年了，英国食品情况改善了，想取消这个福利，全国动荡，上街游行，反对，结果政府被迫改组，这个福利刚性，你 懂得福利刚性，今天希腊的情况，对西班牙的情况就了解了，这是第二个预料不到的。

第三个预料不到是什么，以前流行说法只要国家不亡，政府可以换届，国债将一代一代的延续下去。发新债还旧债不就行了吗。这次欧盟主权债务不灵了，你旧债不还不买新债，本国人不买，外国人也不买，提高利息也不买，你怎么办，这个当前欧债危机表明财政赤字慢慢在欧洲失去了影响，这对我们信用评级又是一个启示影响。我谈谈我自己的看法。

第一个影响，政治周期同样会影响信用评级的，一定要把它考虑进去。政府几年一次会不断的换届，这种情况下，考虑不考虑到政府的政策，是谁做，选举的来临，选举的结束而一直在调整，它不一定会遵守当初的诺言，做了承诺，他并不是一定要照这么办的，正如美国经济学家写了一本很有名的书，就说君子一言， 本来是驷马难追，但是现在这个君子一言是可以变的，对未来评级怎么样，我们需要进一步的探讨。第二个启示，福利刚性的存在这是任何国家，只要你走上福利国家的道路，只要你社会保障支出越来越大，人们得到社会保障越来越多，那就有可能是福利刚性的存在，福利是不可逆的，这种情况下对个人信用有什么关系，会不会影响到对个人信用的评估。这个问题我们现在还没有遇到很多，但是已经有这样的例子了，就是违约率不断的上升。在农村当中体现出了这个变化。过去我们到农 村调查，以什么评级，靠村里的老太太，这家想借钱，你去查查，很快他告诉你这个人爱喝酒，爱赌博，可以贷给他，这个是熟人社会的影响。

因为我们知道熟人社会的存在对个人信用它的影响是很复杂的，所以我们需要进一步的探讨这个问题，这是第二个。

第三点就是一定要考虑到经济的波动和社会的动荡关系比过去更密切了，也更复杂了。这次希腊的危机有可以看得很清楚，它的社会动荡完全是跟经济的大幅波动，福利刚性的存在又加强了这个观点。这个对金融来说，我们研究社会管理问题的时候，这个信用的档案的建立，信用资料的查询是有用的，但是这个是不 是可靠，因为当代变了，这种情况下我们是不是应该增加一些指标。再下一个问题国债不可能一代一代延续下去，只要你突破了这一点，以为发新的可以还旧的，结 果信用没有了，什么债人家也不承认了，这该怎么办？现在欧盟这些国家出现这些问题，有欧盟存债，由欧盟想办法，你德国愿意不愿意，从欧盟角度来说还得帮， 并不是所有国家像欧盟这样结盟的，如果遇到这个怎么办，主权债务不行，能不能有替代物，强大的企业债券能不能代替，金融债券能不能代替，公共投资债券能不 能代替，这是未来考虑的，他们的信用情况怎么来评估？信用评级体系是可能发生变化的。

现在我们不能预料，但是这里面有很多问题值得我们研究，国家信用、社会信用、个人信用、企业信用有什么关系，能把这个关系理清楚，我们才能有监 管条例，如果这个问题没有搞清楚，监管可能没有到要害之处。现有的信用评级机构，由于评估的难度增大以后，会不会将来出现新型的信用评级机构，如果出现新 型的信用评级机构将来什么样子，所有这些都是在我们探讨当中。我不是专门研究信用评级，这里实际上对金融理论都提出新问题，希望大家更加注意一些这样的问题，谢谢大家！