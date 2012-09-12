【意见】刘胜军：中国企业走出去时不要轻信投行等中介机构

中国的机构在走出去的过程当中千万不要简单的相信投行这些中介机构的话，为什么？因为这些人就是为了他赚钱，你做成生意他就可以赚手续费。他们希望你无论如何哪怕困难、风险多大都要去做这个生意，所以在这个过程中一定要保持比较清醒的头脑，有自己的判断，他们提供的东西你只能作为参考。

【编者按】

中欧国际工商学院执行副院刘胜军在达沃斯论坛上接受网易财经专访时对中国企业跨国收购及走出去表达了自己的观点。刘胜军认为，中国的机构在走出去的过程当中千万不要简单的相信投行这些中介机构的话。

此外，刘胜军表示中国企业跨国收购的风险在于我们的管理能力有所欠缺，同时，走出去会面临一些制度等方面的冲突。

以下是采访文字实录：

网易财经：您认为就是说，企业国际化走出去的几个要素是什么？

刘 胜军：现在走出去当然有很多机会，而且很多企业都已经在尝试了，我们每年都会看到比较大的一些交易，像今年的三一重工，包括最近我看到山东潍柴动力也都去欧洲做了一些比较大型的收购，我发现这几年协作的过程中，资源整合的空间，对中国企业来讲确实是一个机遇，但是风险在于我们的管理能力还是比较欠缺的，我 们能不能把这些收购的资源进行有效的整合，这里面会面临一些冲突，会面临一些全新的制度环境，对中国企业家而言，很多都是全新的课题，很多企业因为长期来 讲我们都是在国内经营，所以我们遇到这样的机遇的时候我们可能没有充分的准备，我们一下子变得很突然，那么在这个过程当中你就有可能会付出比较高的学费， 这个是我们比较担心的问题，另外当然我们也希望说，在企业走出去的过程中，我们特别是对一些比较优质的企业，或者说管理能力比较好的企业，金融服务应该能 够通过创新或者怎么样，能够有比较好的配套，这样的话能够加快这些交易的推动，或者说能够让这些项目的进展更加顺利，在这个方面我们觉得中国的金融机构国 际化程度还很欠缺，特别是参与这种大型的投资银行类的项目的谈判和交易能力，可能还是中国金融机构的一个薄弱环节。

另外除了传统的金融机构 之外，像PE公司，这些新兴的金融机构，其实他们的作用也非常重要，因为我们知道很多这种大型投资，可能它的风险比较大，对这一类高风险的项目，可能有时 候商业银行的介入是有限的，不够，需要一些PE资本把风险的分担机制，其实我们在这方面我觉得还是存在很多创新的机会。

网易财经：在前几年中国的企业走出去，大家都看到很多中国的企业蛇吞象，但是我们现在回过头来，这些蛇吞象的项目并没有得到壮大的过程，这是为什么？

刘 胜军：最大的问题我觉得因为首先一句话叫做买的没有卖的精，这个看起来说别人卖了一个很好的品牌，一个资产给我，但是你一定要知道，卖家之所以把它甩卖掉 是有他的原因的，他会对这个产业的局势有一个很好的判断，比如我们看到的汤姆逊，他把彩电业务卖给，当然因为它做的原来是CRT的产业，卖给TCL，结果 卖了之后马上这个产业发生很大的变化，可能LCD一下子取代了传统的电视，这个就是说中国的企业有没有这样足够前瞻性的战略眼光。

另外我们 看IBM，IBM把PC卖掉了，但是我们看到了，你接盘的这个PC业务已经变成了一个我们说的利润率非常薄的制造性的产业，真正的创新的电脑，又受到了苹 果公司很大的冲击，而苹果公司这种以创新为主打的模式，而且它整合全球资源的模式，让国内的，不光是国内的，让大多数的企业可能很难招架，所以我们在买的 时候，一定要用动态的观点去看，就是不要看这个东西目前好不好，而是要看他未来好不好，这个就需要你非常好的专业。

另外一个就是说中国的机构在走出去的过程当中千万不要简单的相信投行这些中介机构的话，为什么？因为这些人就是为了他赚钱，你做成生意他就可以赚手续费，对吧，所以说他们希望你无论如何哪怕困难、风险多大都要去做这个生意的，所以在这个过程中一定要保持比较清醒的头脑，有自己的判断，他们提供的东西你只能作为参考。另外一个当 然我想可能还是事在人为，如果说联想不是说因为柳传志他们有比较强大的整合能力，或者有一个国际化的心态的话，联想收购IBM的局面可能比今天还要糟很多，因为今天至少是稳住了局面，所以我觉得这个对我们其他企业来讲是很重要的提醒，就是说你要真的走出去，你的管理能力，特别是国际化的管理能力是第一要 务。

网易财经：我们看到走出去，其实很多我们中国的国企走出去，他们主要关心的还是一些资源类的项目去并购，中小企业去并购的，是不是在并购途中选择项目会很盲目呢？