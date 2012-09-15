【意见】皮海洲：QE3不是A股市场救命稻草

QE3如期而至。9月14日凌晨，美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布推出第三轮量化宽松政策(QE3)，即每月购买400亿美元的抵押贷款支持证券，并维持现在扭曲操作(OT)不变，延长0-0.25%的超低利率至2015年中。受此影响，当晚黄金、原油大幅上涨，美股收盘更是创出近5年来新高。

A股如何走？这是投资者关心的事情。回想QE2的推出，当时正值2010年国庆节。受此影响，节后A股出现爆炸性上涨行情，上证指数从节前的2655.66点，涨至3186.72点，大涨20%。回想2010年国庆节后的首个交易日(10月8日)，在QE2消息的刺激下，A股高开高走，当天上证指数大涨83.08点，涨幅高达3.13%；深成指更是大涨442.83点，涨幅3.86%。

如今，美国推出QE3，当年气势磅礴的一幕却难以再现了。QE3对A股的影响明显弱于QE2，这其实很正常，因为“一鼓作气再而衰三而竭”。QE3毕竟是外力，中国股市理 应看中国经济的脸色行事，但QE3对中国经济存在很大的负面影响。虽然说量化宽松从理论上会带来流动性增加，但我国的人民币是不能完全自由兑换的，这就使 得量化宽松带来的热钱，并不能自由出入我国社会，更不能自由进出A股。更重要的是，目前我国经济增速明显放缓，而量化宽松又将为我国带来输入性通胀。这将 使得我国经济发展面临更严峻的考验。作为经济晴雨表的股市，显然不能脱离中国经济的现状而一枝独秀。

尤为重要的是，QE3丝毫不能解决中国股市自身的问题，因为它是一个圈钱市场。上市公司常年大抽血以及股市长期伤害投资者利益，不仅使得中国股市积弱太深，而且也损害投资者信心。以中登公司最新公布的8月证券市场运行情况数据为例，有近七成账户近一年零交易，近六成是空仓。但就在这种情况下，管理层并没推出有效的救市措施。新股还在发行，大小非套现还是源源不断，上市公司再融资更是狮子大开口。管理层所出台的措施大多都仅仅是挠痒痒。如上市公司回购、大股东增持、员工持股等既不能救市，也不能治市。

也正因如此，QE3的推出，主要还是对A股短线起一个刺激作用，对中长期影响非常有限。A股怎么走，要看中国经济的脸色，还要看股市如何来解决自身的问题。如果不能有效解决好，那么这将应验中国与世界经济研究中心主任李稻葵(微博)的那句话：中国的制度土壤实在是不适合于股票市场的发展。