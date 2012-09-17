【意见】唐钧：社保缴费世界之最舍我其谁？

近日里，有主流媒体特意刊载文章，否认中国社保缴费率全球最高。文中可算是“表文并茂”。新浪新闻中心转载这篇文章时，特别注明：原文还有个附标题——“求证·探寻喧哗背后的真相”。说实话，这个副标题才是这篇文章要表达的真实意思。然而，这个说法又犯了“官媒”的老毛病，不顾事实地为中国“抹红”。可惜文章的撰写者缺乏专业水准，所以“抹红”也总是抹得不是地方。

把记者通过不同途径得到的，口径完全不统一的数据罗列到一起，就能说明任何问题吗？要是这样，相关的研究领域让给记者们算了，还要什么专家教授？

首先看文中所附的图表以及再三提到的“排序”，真正的研究不会把“排名”看得很重，而是会将这些数据“聚类”。先不说这些数据口径是否一致，是否具有可比性。我们用通俗的语言来表述对这张表格中数据的“聚类”：很明显，在名列第5的中国和第6的比利时之间，名列第8的印度和第9的俄罗斯之间，在名列第12的日本和第13的美国之间，在名列第15的加拿大和在名列第16的墨西哥之间以及最后的澳大利亚和南非之间，数据的差距拉得较大，这样就可以以这5个间隙将数据分为6段，每一段的数据基本上可以被看成是同一档次的。也就是说，中国和法国、德国、意大利、波兰基本上属于同一档次，也就是缴费率最高的这一档次。所以说“中国社保缴费最高”的说法是有道理的，当然也许要加个“之一”。

其次，我们应该分析一下，缴费后，与我们同一个档次的国家，其公民得到的社会保障待遇如何？主流媒体提到：“意大利养老金的替代率为70%，其缴费率也高达32.7%”；但中国城市职工养老保险的缴费率是28%，替代率是40%。现在讲究性价比，粗略一算，同样缴1个点的社会保险费，前者可以得到2.14个点，后者则为1.43个点，一看就知道孰优孰劣。有人会提出：意大利的退休年龄是67岁。可我要争辩：意大利的人均预期寿命为81.4岁。另外，有研究表明，意大利的实际退休年龄为60.4岁。

以上是随着主流媒体的思路作分析，但这并不重要。更重要的是，谁说中国的社会保障缴费率是40%？这个数字不对。中国的社会保障缴费率，以常说的“五险”计算，单位缴费包括：养老20%，医疗6%，失业2%，工伤1%，生育1%，共计30%；个人缴费包括：养老8%，医疗2%，失业1%，共计11%。两者相加，共计41%。按前文中的说法，中国所在的档次没有变化，还在第一档次；但别看只多了1个百分点，“排名”应该上升不少，至少超过了表中的意大利和波兰。

但是，这还不是中国城镇职工社会保障缴费的全部，因为还有一项费率高达10%以上的住房公积金（用人单位和个人各自交纳5%）。这还是2002年出台的《住房公积金管理条例》中的规定，以后各地都有调整，最高的可达24%（用人单位和个人各自交纳12%）。

住房公积金是社保缴费吗？以前常和建设部的官员开玩笑，住房公积金是拿买不起房的人的钱帮买得起房的人买房，如果这样理解住房公积金，这项政策显然是不公平的。但是，如果把住房公积金理解为一项到退休时一次性领取的补充养老金，那就比较站得住脚了。都说住房公积金是从新加坡学来的，但新加坡只有中央公积金，并没有住房公积金。新加坡就是拿原本用于养老的中央公积金来支持参保者按揭买房的。如果社保缴费中再加上10%，那就是51%了，这样的缴费率是全世界最高的吗？

也许有人会认为以上的说法有些勉强，但是，不管怎么说，这笔钱就是从企业和职工的钱包里掏出来，交给政府了。更搞笑的是，主流媒体列出的缴费比例中，也想把住房公积金包括进去，表中注明：“含医疗、养老、失业、工伤和生育保险，除‘五险’外，还建立了住房公积金制度……”显然，他们也把住房公积金计算在内了。只是他们算术不好，加错了，至少少算了11%。

其实，各地的社保缴费是有差别的。根据在网上搜索得到的数据：包括住房公积金，北京，劳动者23.0%，用人单位45.3%，两者相加为68.3%；上海，劳动者18.0%，用人单位44.0%，两者相加为62%；郑州，劳动者19.0%，用人单位41.3%，两者相加为60.3%；乌鲁木齐，劳动者16%，用人单位37.5%，两者相加为53.5%。

平心而论，“社保缴费率全球最高”的桂冠，对中国而言，还真是“非你莫属”。至于“社保缴费率全球最高”会导致怎样的后果，世界银行最近发表了一个报告，专门讨论中国的劳动所得偏低的问题，其中特别提到政府的税收。世行报告认为：政府税收就像楔入需求和供给之间的一个楔子，会使供求关系出现异化，从而导致社会总收益的无谓减少。就劳动力市场而言，税收的影响既减少了劳动者的实际所得，同时也增加了企业的人工成本。研究发现，中国的社会保障缴费的快速增长是税收楔子增长的“主推手”。数据显示，中国社会保障基金收入占GDP的比重，从1998年到2008年增长了一倍多，而同期被认为“超高速增长”的税收，不过增长了七成。为此，世行建议大幅度降低劳动者的税率，尤其是降低居民收入中用于社会保障的缴费，这包括住房公积金、失业保险和养老保险。这就是我们要与关于社会保障缴费的“不实之词”较劲的原因。