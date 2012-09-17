【观点】曹岫云：稻盛在中国的影响或超日本

改革开放以来，中国经济发展迅猛，很多企业家获得了财富和名望，成为了通常意义上的成功人士。但是，接下来的路该如何走？怎么继续成功或者获得更大的成功？实现成功，是人生的最终目的吗？面对这些问题，很多企业家都陷入了苦恼和迷茫。

上述苦恼，稻盛本身都经历过。经过多年的思考和实践，他对这些问题看得非常透彻。人为什么活着？企业为什么存在？稻盛的答案直指人心，让很多企业家重新找到工作和生活的意义，并重新焕发激情。

著名学者季羡林曾表示：“根据我七八十年来的观察，既是企业家又是哲学家，一身而二任的人，简直如凤毛麟角，有之自稻盛和夫先生始。”这句话很好地诠释了稻盛的角色，实际上，他是在用哲学家的头脑，总结企业家的经验，因而具有高度和说服力。

稻盛是一个善于学习和领悟的人，在他的经营管理中，融合了古今中外的智慧，因而对世人，包括对中国的企业家，很有启发。目前，在中国，已经出现了“稻盛热”，我相信这个热还会热下去，因为他是正确的，是接近真理的。

稻盛赤手空拳，创办了两个世界500强，并拯救了日航。在去日航之前，日本主流舆论认为他一定会“失败”，因为他们认为稻盛哲学只适合京瓷和KDDI。但稻盛拯救日航的事实，却做出了有力的回击——因为是哲学，所以可以超越行业，超越国界，甚至超越时代。

稻盛哲学的本质是“利他”

对于稻盛哲学，很多人都有不同的解读。但简而言之，我认为稻盛哲学的本质就是“利他”。按照利他法则，比如你对员工好了，员工就会更努力地工作；就会给客户提供价廉物美的产品和服务；最终企业会受益。出发点是利他，结果是利他也利己。这和资本主义的基本原理—股东利益的最大化—是不一致的。

按照稻盛的理念，企业的经营目的是“追求全体员工物质与精神两方面幸福的同时，为人类和社会的进步与发展做出贡献”。实际上，按照这种理念去做，可以把全体员工凝聚起来，发挥其积极性和创造性。企业发展好了，自然也会对股东有回报。与之相反，如果企业的目的就是为了老板赚钱，员工当然不会有积极性。通过思考和实践，稻盛把员工利益和企业利益，实现了统一，这是稻盛哲学的一个出发点，和西方的经营思想有很大的差异。

读过稻盛的人会发现，稻盛讲的都是简单明了的东西，例如“作为人，何谓正确”，作为人， 应该谦虚，不应该傲慢；应该正直，不应该虚伪；应该勤奋，不应该懒惰，等等。道理通俗易懂，但做起来并不容易。成立盛和塾的原因之一，也是希望大家能够互相学习、互相促进。

很多人觉得学习稻盛很难，“难不难”这本身就是一个很哲学的问题。正所谓“为之，则难者亦易矣；不为，则易者亦难矣”。当你决定做一件事情，在做之前和做的过程中，通常看不到结果，因而会犹豫、困惑。此时，就需要一种信念——只要出发点是好的、善的；做的过程是善的、好的；付出不亚于任何人的努力，就不要担心它的结果。结果一定是好的，甚至比我预先想象的还要好。

稻盛就是这么做的，事实也证明，他这么做是正确的，无论是在京瓷，是在KDDI，还是再日航。他也没有想到，这么快就能把日航扭转过来。由此可见，思想的力量是非常强大的。当然，思想一定要付诸于行动。正确的想法，要按照正确的方法和正确的信念去践行。

要践行稻盛哲学，企业家一定要以身作则。我们要明白，稻盛哲学首先是针对领导人的。领导人要有明确的目的—为了全体员工的幸福，然后站在第一线，付出不亚于任何人的努力。而不是为了自己发财，为了出名，而让员工拼命努力。

也就是说，首先要明确判断事物的基准，就是“作为人，何谓正确”，遇到事情，大家对照一下，拍拍自己的良心，我这样做是不是对的，这是稻盛哲学的核心；之后，要明确企业的目的，企业为什么而存在？首先是为了全体员工，其次要为行业发展和社会发展做出贡献；接下来，要树立企业的高目标，为了实现高目标就要构建统一的哲学，实现哲学共有；最后，再引进阿米巴经营或其他管理方式。如果大家思想不一致，不能同心协力，企业不可能实现高目标。

用哲学面对浮躁的环境

有人认为，中国的环境比较浮躁，价值观比较紊乱，在企业很难形成共同的信仰。

诚然，在文化和环境上，日本和中国很大差异，两国也处于不同的发展阶段，但是，这并不是问题的本质。正如前文所述，在日本，也有很多人认为，稻盛哲学只适合京瓷和KDDI。即使可以在日航普及，在其他大企业还是“玩不转”。因为经营目的不同，很多大企业接受不了“员工第一”的理念，因此，对稻盛哲学也不感兴趣，更不要说学习实践了。

目前，盛和塾在全球有7000多名塾生，很多企业都取得了不同程度的进步。在日本，已经有100多家盛和塾企业上市。中国企业学习稻盛只有几年的时间，已经取得了初步成果，我坚信未来的结果会更好，因为稻盛哲学是普遍的真理。

我们可以设想一下。在一个企业，领导人是为了所有员工的幸福，而拼命努力，每天都在想办法进行创新，其他人也是如此。这样的团队一定是无敌的，一定可以创造奇迹，这和外界的环境并没有关系。稻盛的企业就是如此，不论外界的风云变幻，石油危机也好，日元危机也好，泡沫经济危机也好，金融危机也好，外面是外面的问题，他的企业照常发展。

我认为，稻盛是通过光明大道取得成功的典范—没有任何的擦边球或者歪门邪道。另外，他也是一个纯粹的理想主义和一个彻底的现实主义结合的典范。

哲学就是克服包括环境在内的困难，而不是回避这些问题。正因为存在各种各样的困难和阻力，哲学才有效，并凸显出价值，否则就不叫哲学了。

稻盛在中国的影响可能超日本

目前，我们还处于学习和实践的初期。但是，从某种意义上讲，稻盛哲学在中国的影响可能会超过日本。

事实上，在日本，稻盛也不是主流。在近20年，日本经济几乎是停滞的，很多代表性的大企业，如松下、索尼、夏普等都在走下坡路，出现了空前的赤字。日本的政治家也存在很大的问题，用稻盛的话来说，是第三等资质的人在掌权（深沉厚重，是第一等资质；磊落豪雄，是第二等资质；聪明才辩，是第三等资质）。这些人讲起理论滔滔不绝，但却没有深刻的思想，不善于抓住事物的本质—原来的日航和日本很多大企业的管理层也是这样的人。稻盛哲学是利他的哲学，而这些人却没有多少利他的思想，只是从既得利益出发考虑问题。可以想象，在社会风气不彰的日本，要推行稻盛哲学，同样有很大的挑战。

最近，我接受日本媒体的采访，也为稻盛先生“鸣不平”。稻盛本来是日本的“国宝”，集科学家、企业家、哲学家、教育家、慈善家于一身，做出这么大的成绩，却成不了主流，这不太公平。

在去日航之前，日本的主流媒体和评论家都认为，稻盛去了也没用，日航肯定二次破产。在官僚和工会交集的文化里，稻盛哲学根本没有用武之地。现在成功了，又有很多人将其归结为裁员和优惠政策，却不愿提经营哲学。因为稻盛哲学是利他的，而他们本身却是利己的。

日本存在很大的问题，我将日本比喻成恐龙—身体很大，头脑却很小。它的“司令部”不行，因而很难适应环境的变化。因此，我认为，日本有这么好的榜样，却不珍惜，不很好地学习，不很好地推广，是非常可惜的。

反观中国，稻盛哲学得到了很多企业家的认可。稻盛的很多思想都源于中国古典文化，它和孔孟之道以及阳明哲学是一脉相承的。因为我们有传统文化的底蕴，因而很容易和稻盛哲学产生共鸣。理论上讲，稻盛哲学是超越国界的，但学习稻盛，中国企业有先天的优势。

另外，在日本，创业者已经很少了。学习稻盛的主体是中小企业，很多企业都传到二代、三代甚至四代了。大企业的掌控人都是职业经理人，都有自己的一套东西，也是以西方管理为主，不敢打出“员工第一”的旗号。而中国则不同，创业者非常多，因为创业不易，会碰到很多烦恼和辛苦，当年的稻盛一样。因此，很容易理解和接受稻盛哲学。在中国，学习稻盛的有许多中小企业，但一些行业内的领军企业，积极性也非常高。

因此，我相信，如果能够很好地学习和践行，稻盛哲学一定能在中国开花结果。很多中国企业一定能取得飞跃性的发展。让员工幸福，同时也为行业发展做出贡献。从中国第一变成世界第一，为社会做出更大贡献，并非遥不可及。