【观点】邹至庄：中国工资增加不影响外资流入

外国人来华投资，是因为中国的劳动力便宜而且质量高。近几年有一些外国投资的工厂转移到别国，因为中国的工资高了。有人说，工资的增加导致外国投资外流， 对中国不利。这种说法是不对的。总的来说，外国投资还是进来的比流出的多，否则中国的两种资本不会增加，中国的工资也不会增加。除非中国国内的两种资本增加更快，这是不大可能的。

【编者按】

普林斯顿大学名誉政治经济学教授与经济学教授邹至庄在自己的专栏中讨论了中国的工资在近年来增加的幅度和增加的原因，以及它的增加是否会影响外国投资外流，造成对中国不利的局面。

邹至庄：

根据2011年的《中国统计年鉴》，从2006年到2010年，中国城镇单位就业人员平均工资每年都在增加，工资增加的原因是国家对劳动力的需求增加了。工资是劳动力的价格，和其他物价一样，是由供求决定的。本文只谈需求，因为劳动力的供应是由工作年龄的人口决定，增加很慢。

劳动力的需求由生产决定。生产有两个要素，就是资本和劳动力。如果资本固定而单是增加劳动力，那么劳动力越多，新增劳动力带来的产量增加幅度就越小，这是经济学的一个基本定律。工厂雇佣工人是为了增加生产，如果工厂支付的工资不多于工人对生产增加的价值，工厂就可以多雇工人，这样做会得到更大收益。劳动力越多，每个工人带来的产量增加额会减少，要工厂多雇佣工人，人均工资就一定要下降。也就是说，如果资本固定而要增加劳动力的需求量，就需要降低工资。如果不减少工资而要增加工人的雇佣，那么工厂一定要增加它的资本。总结而言，劳动力的需求有两个决定性因素，就是资本与工资。资本越多，对劳动力的需求越大；工资降低了，对劳动力的需求也会增加。用这个基本的理论，我们可以解释为什么美国的工资比中国的高，这是因为美国人均拥有的资本比中国的多，美国对人均劳动力的需求比中国的高。

上面的劳动力需求理论可以用来解释中国的经济发展，以及为什么近年来中国工资逐年增加。经济发展中最重要的因素是资本的增加，资本增加了，生产便会增加，同时劳动力的需求会增加，工资也因而增加，这都是经济发展的现象。在20世纪60年代后期，经济学界对上面的经济发展理论做了重要补充，把劳动力的质量作为第三个重要的生产因素，即人力资本。人力资本是指劳动力的质量，它与物质资本同样是由投资得来。国家的人力资本是由历史传统与教育的投资得来的。这个新的理论把教育的投资变为经济发展的第三个重要因素。第一与第三个生产要素的增加，即物质资本与人力资本的增加，会带动劳动力需求的增加，也推高了中国的工资。

几十年来，中国的经济发展是物质资本与人力资本增加导致的。这两种资本的增加，一部分来自国内资本，另一部分则是外国直接投资。外国在中国投资，不但引进物质资本，也引进新的技术，因此也推动中国人力资本的增加。这两部分资本的增加，增加了中国的总生产、劳动力的需求和工资。没有这两部分资本的增加，工资是不会增加的。

外国人来华投资，是因为中国的劳动力便宜而且质量高。近几年有一些外国投资的工厂转移到别国，因为中国的工资高了。有人说，工资的增加导致外国投资外流，对中国不利。这种说法是不对的。总的来说，外国投资还是进来的比流出的多，否则中国的两种资本不会增加，中国的工资也不会增加。除非中国国内的两种资本增加更快，这是不大可能的。总之，一个国家经济发展的重要结果是工资的增加，这对改善人民的生活是有好处的。

世界银行和国际货币基金组织都提供各国人均收入的数据，2011年，中国的人均收入是8400美元，美国是48387美元。和美国相比，中国的人均收入还差很远。中国的人均资本(包括物质资本与人力资本)比美国还少得多。用人均收入来衡量，中国的经济发展还比美国落后得多，中国的工资还需要很多年才能赶上美国。