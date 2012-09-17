【观点】王巍：中国并购处于青春期

2002年，王巍定义为中国并购元年。彼时的中国，刚刚加入世贸组织，王巍认定此事件造就了中国的并购主体，而并购行业自此将大放异彩，彼时的王巍也开始筹建中国第一个并购行业的协会——并购公会。

十年过后，并购行业风生水起，而2012年更是频频发生世界级的中国并购案例：例如万达31亿美元惊天并购美国AMC影院公司图谋院线上市事件，中海油以151亿美元收购加拿大Nexen（尼克森）公司事件等。而此时，并购公会也终于获得全国性社会团体法人资格，并酝酿转型。

针对并购行业十年的发展历程，以及并购业所处现状的机遇与挑战问题，《中国经营报》记者对中国并购公会会长王巍进行了专访。

并购业已呈三足鼎立局面

《中国经营报》：今年中国连续发生几个世界级的并购案例，从你在2002年提出“中国并购元年”这个概念到今天，并购业已经发展了十年时间，这个行业的发展给中国带来了什么样的转变？

王巍：十年间，并购为中国本土的产业增值奠定了良好的基础，同时也奠定了中国向全世界发展的起点。从中国今年连续几个世界级并购案例来看，都说明中国企业已经从行业的参与者晋升为行业领头人。由于全球次贷危机，中国市场成为全球各个并购力量最关注的焦点，全世界的并购大鳄都把目标放在中国。而当中国从一盘配菜变成主菜的时候，也具备了给全球并购制订规则的实力。比如中国证监会设计中国的海外股上市规则，虽然是对国内企业进行约束，但实际对全球资本也有很大的调配作用。另外，当我们规定外资投资企业不能在中国直接上市后，很多外资企业就会调整洗牌。

并购所带来的另外一个改变，是一些新型冲突的显现和反思。伦理冲突方面，比如阿里巴巴的支付宝争议。而国美股权之争以及雷氏照明之争，又反映出投资人和管理人的冲突。这说明，以往中国体制改革的矛盾已经完全标准化、普世化。过去的所谓保守与改革、国营与民营等意识形态之分，已经化简为管理层的投资矛盾、大小股东矛盾。某种意义上来说，这也是一种进步。

《中国经营报》：中国在并购之路上走了十几载，目前的现状如何？

王巍： 从2002年开始，并购业已逐渐形成了几大板块。第一部分是国企并购板块，是在发改委主导以及地方政府推动下发展出来的；第二部分是三资企业结构调整板块，在中国加入世贸组织后，全球性外资企业不需要再跟中国合资，而是独立进入中国设点布局，同时调整原来的合资，三资企业结构进行力量的重新整合；第三个板块是中国民间企业行业调整，从改革开放到2002年加入世贸组织，中国的民企有了一定的资本能力，也在每个产业走到前沿，于是也开始筹谋调动并购力量，对行业进行整合，以加强国内及国际竞争力在运作。

《中国经营报》：这十年中，并购行业最大的突破是什么？形成了怎样的特点？

王巍：并购是资本行为。所谓并购市场化，就是通过资本运作取代行政划拨。十年前有个词叫“关停并转”，这有很强的政府行政味道。如今大家更习惯用“并购重组”，这意味着资本力量的显现。

以往，金融结构中更多的是面对净资产贷款、抵押担保等，而现在并购贷款和融资则是面对未来、面对现金流。2008年央行就开始提出要给并购贷款，2009年银监会开放并购贷款的指导，到现在开始出现中小企业债券——这一切表明，并购贷款走到了前台。综合种种因素来看，十年后的今天，三足鼎立的局面已经形成，即行业协会日趋成熟、行业标准逐步制定、并购融资初步形成。

随波逐流是并购的特性

《中国经营报》：你提到全球并购精英已经聚焦中国，在全球经济形势并不被看好的背景下，他们为何看重中国？中国的并购市场存在哪些机遇？

王巍：比较来说，欧美和其他一些发达国家，在经济和金融发展上已经非常成熟，但也不可避免地进入更年期，也就是停滞期。而中国这个新兴的市场更像是处在青春期，尽管有种种问题存在，但因为处在上升期，机会更多。

并购是个特殊的行业，对于并购来说，任何一个经济时期都有大机会。经济态势好的时候，很多人勇于并购；经济走向低潮的时候，又正好可以调整资金，进行重组。如今在中国，很多行业开始显现浮躁，这是很多行业发展过程中必然经历的一个阵痛。你很难去评断新兴产业或传统行业，哪个更值得关注，因为同时具有机会。比如互联网、教育医疗，甚至农业，都是同时备受关注的行业。

另外，中国的体制改革将会带来更多的机会。举个例子来说，站在中国世贸大厦，能看到的所有好的大楼都是政府的国有企业。而在美国恰恰相反，所有好的大楼都是民间的、社会的、股份制的，这就是社会的巨大差距。当北京、上海这么巨大的存量，纷纷转向社会化、私人化的时候，社会将更健康。而这背后的并购市场有多大，是难以估量的。

《中国经营报》：在你所经历的这十年并购行业的发展中，是否存在一些尚未能解决的问题？

王巍：经历了十年的发展直至现在，资源的有效调配仍是问题。由于中国特殊的体制以及政府的监管，导致了很多并购业专业人士根本无法动用任何相应的资源去发展壮大。在一个健康的社会环境下，资本资源和社会的各种资源，应当追随着具有市场经验的有全球事业视野的人才。但是中国在发展过程中，一直跟着政府的眼光走，根据产业政策去发展，这造成了非常大的浪费。这十年中，我们不难发现，政府主导的很多并购都是非常低级的。

但从另一个角度来说，这也是一个社会的发展历程所必须经历的。并购本身也是一种随波逐流的生意，它并不创造产业本身，只是在产业发展和整合过程中起到良性的推动作用。并购就是将各方力量整合起来，并使各方力量达成妥协的局面，以促使效益最大化发展。

并购公会的产生和发展也同样是随波逐流的。当大家需要一个行业协会来共享信息，谋求发展和突破的时候，并购公会适时产生。而当时并购公会更像中介型协会，主要以会计师、律师、投行等会员为主。而今年，并购公会成为获得独立法人资格，也筹谋改变自己的职能，转变为力量型的协会，吸纳并购主体，即参与并购的实业企业为会员，将整个并购所涉及的环节一并纳入，对并购行业的指导将会更加有意义。