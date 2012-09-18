【意见】吴敬琏：警惕行政审批的利益寻租

行政审批从经济学的角度来看，就是寻租，行政审批是腐败的源头。十年前政府下定决心进行行政改革，但往往是上有政策下有对策。行政审批的改革层层推行下去也变了味。

【编者按】

2012年9月15日，“创绿家环保公益创业资助计划”在北京正式启动，著名经济学家吴敬琏出席该启动仪式接受网易财经采访时表示，行政审批从经济学的角度来看，就是寻租，行政审批是腐败的源头。要从源头上治理腐败，就要对行政审批制度进行改革。目前中国的行政审批比十年前多得多，行政审批改革牵扯到官员太多的利益，因此需要全社会一起努 力去清理行政审批。

吴敬琏：

行政审批从经济学的角度来看，就是寻租，行政审批是腐败的源头。其实审批改革早在2001年、2002年就做过，这次的改革是从中纪委开 始的，中纪委认为为腐败的问题老是被动的去解决不行，要从源头上反腐，而源头就是行政审批制。因此反腐败就是要清理行政审批，尽量减少审批，有些减不掉的 审批就要改善审批的过程，让审批透明，让审批受到监督。吴敬琏补充说，有两届的两会最热门的话题就是审批的清理。

此外，著名经济学家张维迎12年前就指出，如果取消政府审批，中国的GDP会增加30%，政府腐败会减少50%。12年过去后张维迎在接受采访时表 示如今更坚信这一点，腐败就是权力导致的，如果审批废除了绝对不可能有这么多的腐败。如果要从绝对数字来讲的话，我比那时还乐观。

十年前政府下定决心进行行政改革，但往往是上有政策下有对策。行政审批的改革层层推行下去也变了味。吴敬琏指出这主要表现在三个方面。一是，把一项 大审批分为多项小审批。如上级规定要砍掉一半审批，下级就把一项大审批分成好多项小的审批，如十项，砍掉这一项审批就报十项。二是，把次要的审批砍掉，把 重要的审批保留。三是，对原有的审批名称进行改头换面，如改名字，不叫审批了，叫核准制、备案制。

除了上述的因素外，吴敬琏指出到了后来中国治理投资过热的时候，就又恢复了大量的审批，因此现在的审批比起十年前要多的多了。

审批改革符合市场经济方向，广东先行先试。

改革一方面是顶层设计，从上而下的进行，另一方面是从下而上的进行。吴敬琏指出其实从下而上的这种改革在一些地方已经开始了。两种力量结合起来在未来几年会使改革发生变化。广东不只进行审批制度改革，像民间组织的无主管单位、工商登记的改革。

当然不只在广东，其他省市也进行了一些改革的探索，如上海的国有资本退出一些行业，还有对重复征税的改革，如把营业税改为增值税，吴敬琏指出这些改革都是沿着完善市场经济的方向。

8月国务院常务会议决定取消和调整314项部门行政审批改革，其中取消184项，下放117项，合并13项。同时批准广东在行政审批制度改革方面先行先试。

目前广东的行政审批改革正在从"重审批轻监管"，向"宽准入严监管"转变。广东省编办行政管理体制改革处处长刘光大说，"到时候，会把节余出的大批坐在办公室搞审批的人员，安排到大街、商店、河边和工厂去，现场巡逻勘察、调研取证、执法监管。

广东一向是改革的急先锋，吴敬琏认为广东这次的行政审批改革会蔓延到其他省市。

行政审批改革虽然是局部性的，但是如果今后的从上而下的顶层设计能够涵盖这些，那么经济体制的完善是很有希望的。吴敬琏希望下届政府能够这样做，他认为做到这些不难，但是涉及到自身的利益，是比较难下决心的。

吴敬琏指出审批改革涉及到官员太多的利益，官员手里有审批权，图章就意味着钱。而《行政许可法》就是解决行政审批问题的，但是这部法律形同虚设。因此行政审批改革要靠全社会一起努力。