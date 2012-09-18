谢国忠：政府缺钱 房产税税率可能会高达7%

经济学家谢国忠认为，过去三个月的“死猫跳”，肯定让很多人重新燃起了希望，以为泡沫又要回来了。

经济学家谢国忠认为，过去三个月的“死猫跳”，肯定让很多人重新燃起了希望，以为泡沫又要回来了。所以，政府相关部门也不愿意讨论开征房产税的话题，以免打消了市场积极性。只有当这种泡沫破裂，房产税才会正式登场。

去年，土地出让金占到GDP的6%，一级市场房地产销售额占到了15%，这里面，房地产建设成本大约占到售价的四分之一。其他所有款项，最终都流入了政府腰包，或者通过税收，或者通过卖地渠道。因此，政府仅从这一个行业获得的收入，就占到了GDP的约12%。我们假设，由于房地产泡沫破裂，这部分收入下降了三分之二，那么少掉的三分之二，可能就会改征房产税。按照目前的价格水平，居民拥有的房产价值总和约为GDP的250%，这也就意味着，房产税税率水平将被确定在3.2%。

但是，随着泡沫的破裂，房价也会下跌。存量房总价值也会随之下降三分之一到一半，这将导致房产税税率调高。目前的房产出租收益率约为3%。开征房产税，将导致房价进一步下跌，因此又会推高房产税税率，以便维持财政收入水平。基本上，展望未来，就是一个恶性循环。政府出于维持财政收入的需要，必须征收的房产税税率可能会高达7%。