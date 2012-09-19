【观点】乔新生：抵制日货能让日本倒退吗？

中南财经政法大学教授乔新生认为，与以往抵制日货的行为相比，此次中国企业和中国公民抵制日货的行动，得到了中国政府的肯定，因而会产生一定的效果。但如果认为中国对日本“扣动经济扳机”，日本经济将会“倒退20年”，这是典型的天方夜谭。

乔新生说，现在日本国内经济正处于衰退阶段，如果中国采取抵制日货的行动，将会给日本经济带来一定的负面影响。但是，千万不要高估了此次抵制日货行动的实际效果。中日两国的经济具有很强的互补性，经济制裁在短期内可以导致日本的某些行业、企业关门倒闭，但是从长远来看，由于日本是一个成熟的工业化国家，虽然近些年创新力不足，但从整体而言，日本的经济实力不容小觑。

乔新生认为，从外交制裁到经济制裁，这说明中国的制裁手段更加灵活，制裁的方式更加多样。但是，经济制裁只能是手段而不是目的。因此，对日本采取一定的经济制裁措施，更多的是一种警告，或者说是一种平衡手段。因此，在实施经济制裁的过程中必须把握以下几个方面：

第一，必须找到经济制裁的着眼点和着力点，不能胡子眉毛一把抓，在经济制裁的过程中忽视了中国的切身利益，从而使中国遭受不应有的损失；

第二，在采取经济制裁的过程中必须上下联动，左右逢源，统筹兼顾，有的放矢，不能各自为政，从而使经济制裁变成了国内不同行业企业的相互制裁；

第三，在经济制裁的过程中必须进行精确的经济利益计算，换句话说，经济制裁的目的是通过给日本造成经济困难，从而迫使他们改变错误的主张，可是，如果经济制裁非但不能给日本带来经济困难，反而使中国的经济陷入困境，那么，这样的制裁就会得不偿失。正确的做法应该是，针对日本企业目前所面临的问题，有针对性地采取制裁措施，从而使日本充分意识到中日两国经济的关联性，在制定政治外交政策的时候更加理性；

第四，经济制裁必须充分保护公民的人身和财产权利。如果经济制裁的结果导致中国公民的合法财产受到损害，中国公民的人身权利受到侵害，那么，这样的经济制裁只能令亲者痛仇者快。经济制裁必须充分保护中国公民的利益。通俗地说，抵制日货可以拒绝购买日本货物，也可以将自己购买的日本货物公开砸毁，但是，不能在未征得他人同意的情况下，将他人购买的日货公开销毁。保护公民的财产权利应该成为经济制裁的前提条件。

乔新生预言，外交制裁、经济制裁之后，中国政府将寻求按照国际法的基本规则实施法律制裁。日本过去长期强调钓鱼岛及其附属岛屿问题不存在主权争议，不会与中国谈判，现在日本政府主动放出风声，决定由日本政府首相在联合国专门就钓鱼岛问题发表讲话，这说明中国当前采取的策略是正确的，日本政府在中国的压力之下不得不改变过去错误的立场，以谈判来解决中日两国之间的领土争端。但可以肯定的是，由于钓鱼岛及其附属岛屿问题牵涉到美国，是第二次世界大战遗留的问题，因而在短期内不会通过谈判化解分歧。