【意见】白重恩：中国的后发优势越来越弱

清华大学经济与管理学院副院长白重恩认为，新结构经济学关于发展中国家后发优势的理论在中国的应用具有一定局限性。未来，考虑到中国经济巨大的体量，中国的后发优势将显得越来越微弱。

9月17日，白重恩在北京大学国家发展研究院举办的新结构经济学研讨会上，发表上述评点。

白重恩称，过去，中国作为一个小型经济，日本、韩国、台湾地区及新加坡的经验，对中国非常有参照意义。但是，现在中国再跟在别人后面看怎么走，其示范作用会变得更加有限。

他表示，中国是一个特别大的国家，中国做什么产品，其价格就会低到其他国家不能赚钱的程度，甚至是中国都不能忍受的程度。“比如光伏产品，中国去做，大家都不赚钱。因为中国大，只要全力以赴，这件事就一定无利可图。因为经济体量巨大，中国的后发优势比其他国家小得多。未来能不能实现这么快的增长，需要把体量考虑进去。”

白重恩所针对的快速增长，即是北大国家发展研究院名誉院长林毅夫提出的，中国经济仍可以保持多年8%增长的预测。

白重恩认为，虽然中国作为一个发展中国家，还有巨大的投资增长空间，但这并不代表中国的投资能继续加快。投资必须与现期的全要素生产力相符。而全要素生产力是缓慢增长的。

“我们的全要素生产力每年涨4%就不错了。如果投资增速超越了全要素增长速度，过快的投资会导致投资成本更高。比如全国各地都修地铁，就会造成设备、材料的供不应求，成本上升。高铁、核电都有这个问题。”他强调，投资必须与全要素生产力的增速一致，与经济增速相吻合。

根据白重恩的研究，改革前28年，投资基本与经济增速一致，单位GDP的资本存量基本很稳。但是2005年以后，单位GDP的资本存量快速增加，GDP的增长很大程度上来自于单位GDP的资本存量，而不是来自于改革。效率远远慢于前面20年。

他称，“‘中国人均资本占有量离美国还差很远，所以还有很大的投资空间’，这个话是对的，但是听的人如果没有理解背后的含义，就可能造成投资过度，或者投资增速过快。”

白重恩认为，在不同发展阶段，政府的作用是不同的。“在结构变化过程中，可能存在市场失灵，为了促成结构有效变化，政府要出来干预，起协调作用。这就需要有一个制度来激励政府做对的事情，约束政府不做错的事情。”

“但是制度存在惯性。一个制度对今天好，可能明天就不再使用，想改，阻力很大。一项新的制度可能会是下一阶段更新制度的阻碍。比如国企，在发展过程中，国企在某些阶段的作用非常大。但是当它们的作用已经成为历史，需要对其改革时，就会成为改革的阻力。”白重恩强调。

他还表示，受制于历史条件，很多最优制度不能实施。但是次优制度仅适合特定环境，却有可能成为未来达到最优制度的障碍。“我们在进行制度分析时，要对未来有很好的判断，否则，一个阶段的改革，可能成为下一阶段改革的阻力。”