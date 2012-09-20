【意见】普拉萨德：人民币弹性的下降趋势

今年以来，中国经济的不确定性导致流入到中国的资本越来越少

【《中国企业家》】人民币变得越来越灵活。根据国际金融市场关于中国增长的言论，人民币只能往一个方向变动的概念正在被否定。

人民币的高灵活性对中国是有利的，但短期对中国大的贸易伙伴来说，影响却是复杂的。

鉴于经济增长放缓和即将到来的领导权过渡，中国政府将很有可能保持人民币对美元的稳定。人民币升值会伤害出口增长，因此目前人民币的增长确实在放缓了。而贬值则会显示经济管制的放松和更好的经济增长预期。

FT中国的货币观察员总结，人民币的波动跟中国主要贸易伙伴的通货变动相关。

在过去的12个月内，人民币对美元只升值了1美分，尽管这段时间内人民币对美元的汇率一直在升值和贬值之间摇摆。美元的坚挺导致人民币对中国其它主要贸易伙伴通货的相对升值。

以贸易加权值来衡量，在过去的一年内，中国跟主要贸易伙伴相比，无论是名义还是实际的加权值，人民币都升值了8美分。

尽管巴西和印度有着更高的通货膨胀率，但是近些年来走衰的雷亚尔和卢比导致了人民币的相对升值，即使是实际汇率。跟卢比相比，人民币也升值了19派士（1卢比=100派士），跟雷亚尔相比，人民币升值了30分（1雷亚尔=100分）。

对中国更大的麻烦是人民币对欧元的升值，升值了将近17欧分。欧洲是中国的一大主要市场，欧元区的经济衰退和人民币的相对升值使中国的出口增长前景更加暗淡。

2012年开始，尤其是4月份汇率自由浮动的放宽，人民币显示了更多的灵活性。以贸易加权值为基础，跟主要贸易合作者相对应，人民币升值了1.6美分，实际汇率是升值了0.9美分。

有趣的现象是，从今年年初开始，无论是名义还是实际汇率，人民币对美元都贬值了1美分。这主要是中国经济的不确定性导致流入到中国的资本越来越少；同时，因为中国开放资本账户和减少出口限制，导致大量资本流出。但是人民币还是对欧元有着大幅度的升值。

在2012年，跟韩国、马来西亚和新加坡等亚洲主要的贸易伙伴相比，人民币在名义和实际上的汇率都升值了。不断走弱的印度卢比导致人民币名义汇率大幅度升值。但是，印度通货膨胀率越高，也就意味着实际汇率贬值越厉害。

今年，下半年对人民币走势的预测，人民币跟美元的汇率会相对稳定，跟其它货币的汇率则可能会如同坐过山车般变动，同时也会随着人民币跟美元的汇率的变动而发生变动。

当然，美国经济和全球金融将把美元推向哪里，到底是升值还是贬值，也是大家都想知道的事情。（文章编译自布鲁金斯学会网站）