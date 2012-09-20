【观察家】何伊凡：左右为难

作为新晋“财神爷”，地方政府其实亦早已是“负翁”。它们能否借此走出土地经济困局，还是重回以高代价刺激经济短期回升的老路？

【《中国企业家》】这一轮的财神爷，已从中央政府变身为地方政府。南到广东、福建，北到天津、北京，西到重庆、贵州，中部的山西、湖北，东部的浙江，投资热潮汹涌，省、市、县各级都有雄心勃勃的计划。自7月，一说总投资额已达7万亿，一说已达10万亿，即使更庞大的数字，相信也会很快被刷新。

指责地方投资是否过热并无实际意义。经济减速已无悬念，二季度GDP增长仅有7.6%，为三年来新低，汇丰中国采购经理人指数（PMI）8月份从上月49.3降至47.6，已是制造业连续第10个月环比放缓。环境趋冷、房地产调控、实业低迷，加之分税制影响，增长既难“保”，更难“稳”，地方焦灼感更为强烈。

最需要关注的是两个问题：一，钱从哪里来？二，钱向哪里去？

根据财政部对于今年预算执行情况的报告，前七个月地方政府性基金本级收入16214亿元，下降22.6%，其中国有土地使用权出让收入13490亿元，下降27.1%。土地收入锐减，地方政府对银行贷款依然高度依赖。以重庆为例，计划在“十二五”期间投入1.5万亿元，按照规划，企业自有的资本金大致25%，银行贷款在45%左右。

不过，银行授信额度有限。而自2008年后，地方融资平台债务黑洞日益扩大，审核也日渐严格，因此借道信托融资成为不多选择之一。近三个月来，已成立的基础设施信托近百款，产品平均规模在2亿元左右。

热情饱满，却囊中羞涩，可能会加剧地方政府与中央政府之间的隐秘博弈。地方腾挪空间收缩，难免会寻找政策缝隙。中央三令五申为中小企业减负，可增长放缓后，地方对“过头税”征收却有增无减。例如在浙江，很多温州民营企业5月就接到税务通知，要求提前预支增值税，原因是上半年任务未完成，需要“帮帮忙”。对这种要求，企业并不陌生，每逢“荒年”，税费催缴就越紧，甚至还会变相提高额度，各种手段花样翻新，减税措施有名无实。

土地政策也在悄悄解冻，上海、北京最近接连对黄金地段土地挂牌出售。这些地块属于稀缺资源，但地方已难以继续“捂宝”，唯有选择“走量”。8月，北上广深等10个典型城市土地成交建筑面积环比上涨24.7%，成交均价却环比下降三成。

再看钱向哪里去？之前为政府快速催肥的行业，例如光伏，多已经举步维艰，但新题材仍不断出现，最受欢迎的依然是资金密集型产业。天津要在四年内投入1.5万亿元，建设10条“巨型产业链”，而上半年,国家发改委收到各地正式上报的大型煤化工项目有104个，投资额高达2万亿元，在此之前，煤化工项目恰恰是中央政府严厉控制的投资领域之一。

产业投资并不在地方政府职责范围内，更多流向依然是基础设施领域。交通运输、电力投资、环境保护等项目上升态势明显，仅广东就要扩建白云机场，还要新建7条地铁，同时加快贵广和南广铁路广州段建设等。

这些天文数字许多尚停留在概念，还有大量停建复工项目也计算在内，不知最终真正能有几成落地。中国并非不需要基础建设，只是之前教训证明，往往所投并非所需，需警惕反复出现高架桥“侧滑”事故，也要少建几座“秋裤楼”。

作为新晋“财神爷”，地方政府其实亦早已是“负翁”，有的连表面光鲜也算不上。若没有中央信用做背书，某些城市面临破产风险。它们能否借此走出土地经济的困局，还是重回以高代价刺激经济短期回升的老路，是个难以在今年获得答案的问题。