黄有光：中日经济战怎么打？

由于钓鱼岛问题，全国反日情绪高涨，论者已经在谈中日经济战。笔者对钓鱼岛问题没有深入的研究，只大约知道它是中国传统领土，但二战后被列强归给日 本，所以双方都认为是自己的领土，因而引起纠纷。打经济战通常是两败俱伤，但为了经济以外的目的，未必不应该打。本文不谈应不应该打的问题，只谈如果中日 要打经济战，中方应该怎样打才有利，或能够以比较小的损失，使对方损失巨大。

从英国《金融时报》中文网投资与财富管理编辑冯涛（或其‘从业于金融机构债券研究的朋友’）到台湾的名嘴陈文茜，近日（9月17-18日）都提出，可以‘增加对日本国债的投资，大量购买日元，这将导致日本…国债市场必将崩溃。这就像向日本国债里扔了一个通胀炸弹。’【冯涛，中日经济战两败俱伤？】

笔者认为，购买日元与日本国债，虽然会使日元升值而不利于日本的出口，但对日本，尤其是中长期而言，是利大于弊的，而对中国是弊大于利的，是打经济战的错误战术。正确的方法是相反的卖日本国债，以及不买日本货，停止到日本旅游等。

冯 涛和一位从业于金融机构债券研究的朋友聊天，他认为，目前日本债务问题已经到了一触即发的地步，要想让日本出现债务危机，可以从三个方面寻找突破口：一 是，提高日本国债收益率；二是，提高日本币值；三是，增加日本政府的非生产性支出。’因而提出‘增加对日本国债的投资，大量购买日元’。 ‘

其实，购买日元与日本国债，是免息或以极低息借钱给日本，是对日本雪中送炭。购买日本国债会使日本国债的价格上升而收益率下降，而不是‘提高日本国债收益率’。因此，抛售日本国债才是经济战的正确战术。

购买日元虽然会使日元升值而不利于日本的出口，但使日本能够以比较低的价格买入产品，实际上对日本利大于弊。出口减少的问题，可以通过其他方法抵消。

如果中国减少买日本货，日本虽然也可以减少买中国货，而造成两败俱伤，但日本会伤得比较大，约十倍。中国是日本的第一大出口国。2011年日本对中国出口商品1946亿美元，占日本出口商品总额的比重高达23.6%， 加上迂回出口到中国大陆的，估计约占日本出口总额的三分之一。同年，中国出口到日本的只有1480亿美元，占出口总额36421亿美元的约4%。因此，日本玩不起这贸易战。

根据基于完全竞争的传统经济学，中国 减少买日本货，即使不考虑日本的反击，中国本身也会损失，而且损失程度与日本的大致相等。然而，在实际世界的经济，厂商是不完全竞争者，价格远远大于边际 成本。中国少买日本货，日本厂商的损失（等于价格大于边际成本的程度）会比中国的消费者的损失（接近于零）大得多。如果考虑爱国情绪，中国消费者可能反而 得利。因此，至少从纯粹战术而言，这贸易战可以打！

黄有光：

1942年出生于马来西亚，毕业于槟城韩江中学（1961）、新加坡南洋大学（1966）、悉尼大学（经济学PhD，1971）。在澳大利亚蒙纳士 （Monash）大学任教授（reader；1974-85）及讲座教授（personal chair；1985-）。于1980年被选为澳大利亚社会科学院院士。于1986年成为被选入Who’s Who in Economics: A Biographical Dictionary of Major Economists 1700-1986的十名澳大利亚学者与全球十名华裔学者之一。于2007年获得澳大利亚经济学会最高荣誉－杰出学者。在经济学、哲学、生物学、心理学、 数学等学术期刊（包括AER, Economica, EJ, JPE, RES, SCW）发表两百余篇审稿论文。