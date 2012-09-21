【意见】吴敬琏：国内经济改革可能性增大

“美国第三轮量化宽松政策后，面对的金融财政问题不确定性正在增大，对于中国来说，国内经济体制改革的可能性就在增大。”记者还没来得及追问，金融界泰斗吴敬琏在昨日上午举行的国际金融论坛2012学术报告会上，谈起了QE3。
会议室中空调大开，低温让体质颇好的欧洲经济学家穿起了西装，但年逾八旬的吴敬琏老先生身着一件浅蓝色短袖衬衣，言辞铿锵。
“从国际金融体系本身来说，只有一点能确定，就是原有的体系框架已经不能持续了。”吴敬琏认为，美国复苏过程正在加快，由于技术创新活跃和页岩气革命，使得美国出现了新技术、新产业革命重现的某些迹象；但由于消费主义和高福利所造成的储蓄投资缺口，造成了货币超发和流动性泛滥，加上再次开动印钞机，会导致更深层次的社会结构的问题。
吴敬琏说，由于采用出口导向政策，中国同样出现了货币超发和流动性泛滥的问题。“但如果说西方发达国家金融财政方面的问题具有很大的不确定性，我们改革的可能性正在增大，达成共识的可能性正在增大。”
吴敬琏提到的最多的，是金融体系存在的问题在于经济发展方式。他说，此前采取的经济发展方式在短期支撑了很高的增长率，再加上制度红利，造成了前30年非常高的增长速度。但现在很多省市拉动投资已经到了不可持续的地步。
不过，吴敬琏始终认为，我国的经济体制改革，已经出现了越来越向好的态势。“现在已经确定的是要继续坚持改革开放的路线。”吴敬琏用1992年确定“市场经济”之前的态势和如今做对比，认为目前我国面临的困难要比当时小得多，基础也更加雄厚。（记者耿诺）
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