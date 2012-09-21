王岐山：对内外资企业一视同仁 不追求贸易顺差

中国商务部与世界贸易组织、联合国贸发会议、经合组织联合举办的全球价值链国际研讨会19日在北京举行。中共中央政治局委员、国务院副总理王岐山出席开幕式并致辞。

王岐山说，伴随着经济全球化深入发展，跨国投资日益扩大，产业转移不断加快，深刻地改变了全球生产和贸易方式，促进了生产要素在世界范围内优化配置，有力地推动了国际贸易快速发展和全球经济增长。世界贸易组织提出“世界制造倡议”，开启了一个审视全球价值链的新角度。

王岐山指出，探索建立更加科学的国际贸易统计体系，无论从当前还是长远看，都具有重要意义。这有利于客观评估国际贸易的真实状况，准确反映各国在全球价值链中的分工、增值和获益情况，有利于加强各国宏观经济政策协调，共同反对各种形式的保护主义，促进贸易自由化。在各方共同努力下，全球价值链研究已经有了比较好的开端和基础。同时，这项开创性的研究不仅涉及测算方法、信息采集、数据处理等技术问题，还涉及财政、货币、产业、就业等宏观经济政策，面临着不少困难和挑战。希望各国政府和国际组织加强合作，积极支持国际贸易统计改革和完善，使之更加接近全球贸易的真实面貌。

王岐山指出，改革开放30多年来特别是加入世界贸易组织以来，中国对外开放的大门越开越大，市场准入不断放宽，法律政策更加规范透明，贸易投资自由化便利化程度显著提高。我们将毫不动摇地坚持对外开放的基本国策，加大知识产权保护力度，对内外资企业实行一视同仁的政策，营造良好的市场环境。中国既是出口大国，也是进口大国，我们发展对外贸易并不追求贸易顺差。一个更加开放繁荣的中国，必将给世界各国带来更多的发展机遇。

王岐山强调，当今世界，各国经济相互依存，利益交融不断加深，谁也离不开谁。国际金融危机爆发以来，改革完善世界经济规则和标准，推动国际经济秩序朝着更加公正合理包容的方向发展，已成为国际社会的共识和行动。中国政府愿与各国政府和国际组织一道，坚定支持自由贸易，维护和加强多边贸易体制，加快全球经济治理改革，共同促进世界经济强劲、可持续、平衡增长。

开幕式结束后，王岐山还会见并宴请了世界贸易组织总干事拉米、联合国贸发会议秘书长素帕猜、经合组织秘书长古里亚。

来自世界各国和国际组织的专家学者、政府官员，国务院有关部门以及地方商务部门、学术机构的代表共300多人参加了研讨会