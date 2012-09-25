【高端访谈】施力伟：破解经济“死胡同”

世界经济论坛中国区执行董事施力伟（Olivier Schwab）拥有美国麻省理工学院（MIT）土木环境工程硕士学位。去年11月，施力伟继承他的父亲，世界经济论坛创始人施瓦布（Klaus Schwab）的职位，担任WEF驻北京代表处首席代表和在华执行总监，总揽论坛大中华区事务，同时负责组织筹办世界经济论坛新领军者年会，即“夏季达沃斯”。

文 | 黄文潇

世界经济论坛（World Economic Forum），即“达沃斯论坛”，被誉为非官方的国际经济界最高论坛，其在中国举办的夏季达沃斯论坛现在已越发具有国际影响力。天津与大连两个城市从2007年9月起轮流承办该会议，温家宝总理每年会出席会议的开幕仪式并作特别致辞。

今年在天津举办的夏季达沃斯论坛以“塑造未来经济”为主题，参会者已逾2000人，并将汇聚超过1000位商业领袖，而参会者中有60%来自亚洲。

9月6日，在世界经济论坛新闻发布会后，世界经济论坛中国区执行董事施力伟向《中国企业家》介绍了本届夏季达沃斯如何把脉当前经济形势，并如何破解目前经济的“死胡同”。

本届夏季达沃斯的主题是“塑造未来经济”，如何理解这一主题？它是怎样反映当今世界经济形势的？

施力伟：在确定这个主题之前，我们与成员及相关人士进行过密切的磋商。在初期讨论中，我们主要考虑的是“什么是当下对我们的成员最重要的事”，“什么是他们正在考虑的亟待解决的关键问题”。

在与主办城市天津市政府以及南开大学的数场头脑风暴会议中，大家对当下的世界形势有一个共同的认识，即我们走到了一个“死胡同”。因此，讨论中提到最多的是“我们应当怎么做”，“我们应当怎样走出目前的境况”，“如何重新获得增长”，由此产生了这一主题。

在本次会议上，我们会从社会冲突的角度、就业的角度、可持续消费的角度以及先进的科学和技术的角度，来思考和阐述未来经济。

作为新上任的中国区执行董事，您上任至今主要开展了哪些工作？中国区的会员情况是怎样的？

施力伟：我们一直致力于提供一个非正式的平台让来自中国与世界的领军人物聚集到一起，共同探讨他们彼此感兴趣的经济话题；并且切实希望增加中国区的会员数量，同时也希望能够与学术界建立更多的联系。此外，我们还致力于与地方政府建立广泛的联系，本次将有20位左右的中国地方领导人出席论坛。

目前，我们已经涵盖了400余家全球成长型企业，其中25%左右是中国公司。同时，我们也与中国的大公司建立了紧密的联系。在本次会议中，将有超过100家中国公司参加，其中包括大约80家左右成长型企业及30家左右的大公司。

我们一直致力将中国的企业家融入到全球其它地区的会员交流合作中去。在过去的几年里，我们组织了以普通话为交流语言开展的对话，专门针对中国会员。另外，全球成长型公司拥有自己的对话单元，这不仅包括中国的企业，也涵盖了全球的企业，这样他们可以从彼此所遇到的挑战中互相学习。

本届天津夏季达沃斯有哪些创新性的新环节？

施力伟：有几个新增的环节可以在这次会议上看到。首先，我们为了将会议变得更具有吸引力而改进了一些对话的形式。比如在与一些知名学府联合开办的“创想研究室”，设置一些颇具新意的话题，一些知名的大学教授将会参与其中。其次，我们增加了一个叫做“一个视角，一种见解”（an insight, an idea）的一对一采访单元，一些知名专家将在这个单元里出现，如国际货币基金组织（IMF）副总裁朱民。这是这个单元第一次向媒体开放。