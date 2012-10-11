刘启诚：美国佬禁止华为进入美国市场的真正原因

美国众议院情报委员会做出了禁止美国企业采购华为设备，禁止华为收购美国企业，他们的理由是，华为会对美国安全造成威胁。这话一点不假，华为确实影响到 了美国的安全，但不是华为听命于中国政府去窃取美国的情报，给美国人造成安全隐患。这方面美国佬是老手，如果通过硬件和软件设备窃取情报，相信他们早已利 用微软、思科、谷歌在中国做了更多的龌龊事。美国人真正担心的是华为这样的企业如果进入美国市场，以他的狼性企业文化、进取精神，不出几年，在ICT产业 上，美国企业在硬件上将无立足之地，未来在软件和应用市场上也将面对一个强劲的竞争对手。对美国人来讲，这才是真正的恶梦。要知道，美国人现在不仅要在信 息技术领域占据高地，而且他们现在也要在制造领域重新雄起。华为这样的中国企业，可不是中石油中石化，他们是要挣外国人的银子的。美国佬需的要只是我们给 他们源源不断的输送钱，比如购买美国的国债、投资美国的两房、让雷曼兄弟这样的企业给中国出个策划（收费很高的啊）。美国佬担心的是，像华为这样的中国企 业如果在美国扎根，从长远看，对美国企业影响深远。美国现在不仅在军事、政治、经济围堵中国（当然，在经济上现在围堵不住了），而且在科技上也要围堵中 国。作为中国科技领域内的标杆性企业，让华为在美国市场上开花结果，那是多么可怕的一件事。因此，阻止华为，也是美国遏制中国崛起的一部分。美国对华为头 痛的是，他们在军事上可以所中国围堵在第一岛链内，但没想到，华为却攻到了自己的大门口，这还了得。所以，美国佬现在只好用安全的借口，在华为进军美利坚 的路上，在自家的大门口，扎起一道篱笆门。

华为强劲的增长势头令美国恐惧。苹果公司过去一直是美国人的骄傲，但在乔布斯去世后，苹果已经沦为平庸的商业公司，尤其是iPhone 5的推出已令世界消费者失望，其增长尽显颓势、未来前景堪忧。而相反，华为则继续保持了迅猛的上升势头。美国佬真的是怕华为了。

我们用一组数据来看看华为成长吧，看看美国佬的担心是不是多余的。

一、华为是一家“端管云”协同的公司，其产品和服务遍及140多个国家，服务全球近30亿人口，在美国、德国、瑞典、俄罗斯、印度及中国等地设立的20个研发中心。

二、华为在移动宽带市场连续5年位居全球第一，在全球安卓智能手机中排名前列，是家庭终端领导者以及全球移动宽带领导者，并且在LTE核心技术专利份 额超过15%，华为是全球少数提供LTE TDD和LTE FDD端到端解决方案的公司，是全球最早商用LTE手机和MBB的厂商。

三、2011年，华为终端业务销售收入68亿美元，同比增长50%；其中在美国销售收入超过9亿美元，同比增长超过100%；日本销售收入4.2亿美 元，同比增长超过50%；2012年上半年，华为销售收入达1027亿元（约合162亿美元）——一举超过爱立信，成为全球销售额第一的电信设备制造商； 这其中，华为终端收入占华为整体的21%，智能手机出货量与去年同期相比增长90%。

这些显然令让美国恐惧，这也逼迫美国以所谓的国家安全名义对华为进行打击。但是想想，美国的这个理由有多么的可笑，华为在欧洲市场上做了多年，美国人 传统的铁杆盟友英国市场，华为不仅是英国电信等几家运营商的核心设备供应商，而且还将欧洲总部迁到了英国，还计划在英国投资20亿美元，英国佬感激的都不 行了。此外，在德国、法国、荷兰以及整个欧洲大地，华为的身影无处不在，也没听说哪个老牌资本主义国家曝出华为听命中国政府窃取情报了。再说了，以美国人 的技术实力，这点都防范不了，还和中国搞什么海陆空（太空）立体化战争，不如早早的洗洗睡吧，别在钓鱼岛上和南海上再给中国出难题呢。

美国佬是现实主义者，也是利己主义者，指望他们实现世界大同，那犹如与虎谋皮。现在美国佬可以暂时以莫须有的罪名把华为挡在门外，那是因为人家有东西 可以替代我们，用不用华为的产品，影响不大。我们现在只需要做的是，就是从国家战略层面上，多扶持几个华为这样的企业，如果中国在每个领域都有几个华为这 样的企业，美国佬还有实力给我们扣这种莫须有的帽子吗？