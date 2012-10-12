【意见】刘军红：西太平洋迷雾

冷战铁幕降下后，太平洋西岸一直是全球货币冲突、体制碰撞最激烈的区域。2011年，美国重返亚太，60多年的亚太恩怨史在这一区域内不断被重提。有人说，岛屿是饵，中、日是鱼，那么钓鱼者是谁？

二战结束之后，日美之间在经济、军事安全、政治等领域合作层次高、机制完整、合作时间也较长。这是亚太地区其它国家都比不了的。

恩威在日本

1947年冷战铁幕降下，这意味着美国对日本的军事占领和民主化改造结束。为抵制和对抗当时的共产主义势力的“浸透”，美国在欧洲实施“马歇尔计 划”同时，在日本推行了“道奇计划”。美国向日本派驻经济顾问帮助日本制定经济复苏计划，给予日本以美元援助，扶植相关产业复苏，同时实行1美元兑360 日元的优惠汇率。

“道奇计划”对日本的经济复苏具有划时代意义，这个政策一直延续到1971年。这段时间也正是日本战后经济的高速增长期和贸易扩张期，日本也因此一跃成为世界第二大经济体。

更重要的是，美国给日本提供一个巨大的消费市场，整个冷战期间（1947年－1990年），日本产品最大的出口市场是美国。在军事安全方 面，1951年9月，日本与美国签署《日美安全保障条约》。《条约》事实上是美国把日本的安全保障任务全盘接过来，美国一方面为日本提供安全保障；另一方 面也在约束日本，以防止军国主义复活，更是为了防止可能的核报复。

1971年布雷顿森林体系瓦解，1美元兑360日元的汇率不再成立，日元突然性地进入了升值期。此后，全球发生两次石油危机，日美之间在纺织品和轻 工产品上贸易摩擦不断加大。进入1980年代之后，美日之间在贸易和投资方面出现了两个逆转：一个是1984年日本成为全球最大的贸易顺差国，而美国成为 全球最大的贸易赤字国；另一个是1985年，日本取代美国成为世界上最大的债权国，而美国沦为全球最大的债务国。这两个本质性的逆转把日美之间的贸易摩擦 推向了体制碰撞。

贸易战升级为汇率战，美国要求日元升值。1985年9月美国与包括日本在内的7个国家签署了《广场协议》。之后，日元对美元从1:260升至1:126。

日元急剧升值后，一方面在日本国内形成了经济泡沫，日经股指从1984年的1万点升到1989年12月的38957.44点，泡沫破裂后，日经指数 一路下跌，20多年后的今天仍处于9000点左右的水平；另一方面，升值期间日本开始疯狂对外投资，“贸易立国”之后日本又推出“金融立国”政策，日本金 融机构大规模地低成本蚕食欧美金融市场。此时，日本是世界第一强国的论调在全球四处蔓延。

为了遏制日本的“金融立国”，1988年，美、欧联手通过国际清算银行出台了《巴塞尔协议》，协议规定，凡是做国际业务的商业银行，其资本充足率要 达到8%，而此时日本商业的银行资本充足率仅2%－4%的水平。《巴塞尔协议》客观上遏制了日本的全球扩张。1989年11月柏林墙倒塌，冷战结束。日本 的股价不倒和房价不倒的两个神话破灭。1990年，新年伊始日经指数开始暴跌。

1993年，美国总统克林顿上台后，明示不再容忍“日本是第一”的论调。当时美欧联合发出声音称，日本经济模式是资本主义的异类，美日矛盾由经济摩 擦上升为意识形态上的对立。在世界经济格局上，欧盟启动，北美自贸区建立,世界经济呈现美欧两大经济圈共主体系。日本则游离于冷战后的全球竞争新格局中。

挑战美元

经过一番比较，日本决定回归亚洲构建自己的根据地，即“脱美入亚”。然而它在太平洋西岸又碰上中国崛起。

1993年亚太经济合作组织（APEC）会议在美国西雅图召开，在克林顿的倡导下，西雅图APEC首次召开了领导人会议，时任中国国家主席江泽民参加会议，中美战略合作开始。

1978年中美两国建交，经过一年的调整期，1980年中国加入国际货币基金组织（IMF），这是人民币第一次融入到IMF体系即“美元体系”。中 国加入IMF之后，人民币的名义汇率开始进入了14年的漫长、大幅度的贬值过程。1981年1月时，美元兑换人民币为1比1.55；而到了1994年1 月，贬为1比8.72。当年人民币汇率并轨，人民币也开始采取事实上的钉住美元的策略。

此后的11年一直到2005年人民币汇改，中国才结束人民币“钉住美元”策略。1980年－2005年的25年间，中国事实上在享受着人民币对美元贬值带来的好处。“中国的改革开放是在美欧主导的国际体系上发生的”这一说法或并不违背历史事实。

与中国人民币汇率走势相左的是， 1985－2005年期间，日元兑美元汇率基本一直震荡在1:100上方，这是当时中、美、日三边关系变化的货币背景。

日本并不甘心美国的无情，期间也进行过反抗。1991年海湾战争前后，日本一直鼓动“美元崩溃论”，同时日本一反常态连续23次大规模抛售美元买进 日元，一方面想抑制国内泡沫；另一方面想要争夺国际货币体制中的关键货币地位。这一政策的惯性将日元推上了历史性升值期。1995年，日元美元汇率已经升 到历史最高点1:79.75。

此时，克林顿更换了新的财政部长，高盛集团出身的罗伯特·鲁宾（Robert Rubin）走马上任。鲁宾一上任便直飞东京，一下飞机便喊出了“强势美元是美国的国家利益”。美国的高压直接导致1995年－1997年日元大幅贬值。 这一策略虽然打压了日元的国际地位，但也产生了副作用，即东盟各国对日本出口因日元升值而遭受严重打击，成为诱发当年亚洲金融危机的货币战背景。

亚洲金融危机后，日本抓住时机，适时提出日元国际化战略，日本打算依照IMF的模式，自己出资1千亿美元单独成立亚洲货币基金组织（AMF），这是 更直接的对美元的挑战。日本人的念头在IMF的香港年会上，直接被美国的副财长萨默斯打掉了。对此有些日本人认为这是中国与美国联手的结果。应该说，中国 当时与美国是有这种默契的，中国的政策是坚持人民币不贬值，帮助东亚各国克服危机。而日元不仅不贬值，还要去构建一个亚洲货币基金组织，其野心犯了众怒。

在当时的危机形势下，日本一系列举动让美国意识到中国和它的人民币可能更可靠，美国开始支持中国加入WTO的申请。而同时日本的脱轨行为，使得美日间的不信任感急剧上升，1997年，美日正式发表《防卫合作指针》，完成了“冷战”后日美安保体制的“再定义”。