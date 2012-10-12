【专栏】拜伦·韦恩：详解当前三个国际问题

在我看来，投资者们目前正面临的三个最重要的国际问题是：中国是否会硬着陆？中东地区的政治和经济事件会如何收场？欧盟在未来一年能否保持不解体并开始结构化变革流程？同样重要的是美国国内的三大问题：谁将赢得11月份总统大选及其对未来美国经济的意义？“财政悬崖”会否将经济拖回衰退的泥沼？QE3 能否对经济产生足够的刺激使失业率下降？ 国内问题的答案在未来数个月内将逐渐水落石出，而九月份中，我大部分时间都花在为期三周的中国、中东及欧洲之旅上，试图更好地了解这三大国际问题在明年将会如何发展。

在 中国匆匆数日，要完全了解这里的情况是远远不够的，但我确实获得了一个机会，与当地一些知识渊博的观察家们探讨了一些关键问题。房地产不再是主要问题。空 城、空置写字楼及卖不出的公寓在二十个主要城市区域已部分吸收，建设放缓。政府已对售予开发商的土地进行限制，通过限制投资用途公寓的购买来减少投机并抑 制对房地产项目的银行贷款。虽然仍存在一些过剩，但对于空置或卖不出的房地产将带动整体经济下滑的恐惧已经减少。现在忧虑的焦点在于制造业活动的减少。采 购经理人调查指数连续数月都低于50，这表明经济正在紧缩，其他衡量指标也表现出类似的疲软。出口放缓，库存积压，部分工厂倒闭，工人下岗。

大部分西方的分析家们，包括我自己在内，都相信中国会经历“软着陆”，以7%的 实际速度增长，但在我的中国之旅后，我认为，部分由电力消耗实现的实际增长率会更缓慢一些。它仍有可能快过任何其他发达国家，但对中国的政策制定者们来 说，可能令人失望，因为这个增长速度只能创造有限的就业机会，可能会增加社会动荡的可能性。周期性行业受到的影响最大。他们的产出在下降，而成本却在上 升，利润空间受到挤压，导致利润令人失望。这些反映到中国股市，使股市在新低点附近徘徊。此外，中国进口的原材料也在减少，这对周边地区如巴西和澳大利亚 也产生了一定的影响。周期性行业都是资本密集型的，因此，到目前为止，劳动力的削减有限，但这些行业，主要是国有企业，也并没有增加雇用数量。

要应对增长率低于7%的 经济增长情况，政策制定者们将采用积极的财政和货币刺激方案，以加快经济活动的脚步，而他们也拥有所需的相关资源。重要的一点在于，中国现在是一个更大的 经济体，快速增长更难实现。这有可能会成为一个持续的问题，尤其是在欧洲经济衰退而美国增长缓慢的情况下。但它也有积极的一面，通胀得到了遏制。当中国以 超过10%的速度增长时，通胀曾一度是个大问题，而现在通胀只有大约3%左右。

两年前，中国的五年计划曾提出了一个重新平衡经济的方案。在过去十二年里，作为政府政策的结果，国内生产总值 (GDP) 的消费部分从45%下降至35%。 现在的目标是将消费支出提高至接近原有水平。鉴于其最低水平的社保计划，中国的储蓄率很高；年轻人为孩子的教育进行储蓄，老年人为医疗保险和退休后的生活 进行储蓄。政府已经尝试了一些措施来刺激消费支出，但这些措施的效果有限。但很明显的是，全球的零售商们并未放弃中国的消费者。 我在上海的一个购物中心进行演讲时，预计400到500人参加，而报名的人数达到了1200 人。

中 国即将进行的领导班子换届是许多讨论的主题。有两个因素使得它特别重要。经济放缓为新的领导班子改善经济增长带来沉重的负担，薄熙来事件增加了对改革的关 注。一直以来都有人担忧，新的领导班子会比前任领导班子更加保守，但目前的预期是他们会更具进取性，因为民众需求如此。眼下，尽管经济放缓，政府仍然处于 中间游离状态。领导班子似乎在等待新的领导层在明年接手后采取果断行动。

中 国在南海地区追求自身利益所表现出的激进态度一度令我怀疑，这个国家是否要在地缘政治中发挥更大的作用。在我所谈到的各个方面所获得的感觉是，中国会继续 关注自己内部的问题，即使现在它已是全球第二大经济体。中国在德国总理默克尔访问中国，并与中国领导人讨论中国在提供支持以缓和欧洲主权债务问题中可能发 挥的作用时所表现出的冷静态度，反映出其当前的保守观点。经济问题加强了民族主义，降低了对获得更大国际影响力的欲望。

我从中国去了中东，在那里我访问了迪拜、利雅得、科威特和阿布扎比。资金持续从中国、印度及欧洲流向这个地区。迪拜的建筑热潮已经消退，部分（但不是全部）办公场所和公寓已被使用。2008-09 年的金融危机期间，阿布扎比曾出手干预，以防止其同系酋长国遭受金融灾难。中东地区同样面临着发达国家的许多问题，但在这个地区，有些问题似乎更为直接。 如果伊朗继续发展其核武器能力，人们预计该地区将出现军备竞赛。如果以色列打击伊朗以延缓其核计划，则石油价格会飙升，整个地区会因反西方情绪以及伊朗可能的报复行为而陷入不稳定状态。