【意见】史蒂芬·赫斯：象驴新纲要里的中国

大选前,美国民主党和共和党在中国问题上有着不同的表述,那么大选后这些观点会算数吗?

文/史蒂芬·赫斯(Stephen Hess) 美国布鲁金斯学会政府领域高级研究员

美国、中国,全球两大力量目前都处在领导权过渡的阶段,彼此都在找寻对方未来态度的线索。北京可能忽视了一个比较明显的线索:今年夏天美国两党总统候选人提名大会上的政党纲要。

前不久美国众议院的发言人约翰·博纳还问记者,“你有看到任何人仔细阅读政党纲要吗?我没有见到过一个人。”他可能在开玩笑,但是我们又如何能够确定呢?在自吹自擂的气球从大会地板上飘然升空时,政党纲要就像是演奏着嘲笑之声的乐器。

纲要真的这么糟糕吗?“至少有4份对比政党纲要的研究,每份研究都至少涉及7届总统。”我在《关于竞选礼节小册子》(The Little Book of Campaign Etiquette)上写到,“在研究关于政党承诺和随之而来的总统的行动上,所有的研究都得到同样的结论。总统都倾向于遵守此前的承诺,因为不遵守会带来更大的麻烦。”其中一份研究提到,“只有十分之一的承诺被完全忽视了。”

一般来说,纲要是由每个州的两位公民代表组成的委员会起草的,然后举行公众听证会并花大量的时间在辩论。我有两次参与过这个过程,深刻地认识到,这比政党最终在媒体上装饰门面的评估价值更大。

1960年,作为艾森豪威尔总统的年轻助手,我是白宫和纲要委员会的联系人;1976年,我是共和党纲要的主要起草人。在这两次过程中,我痛苦地意识到,华盛顿背离原来的政党主路多远,全国性的代表又经常遗忘他们政党的来源。

纲要的起草者会忙于关于政党组成的集体的讨论。目的是告诉投票者政党的施政目的,如果政党有着完整的控制权以及无其它羁绊。尽管这些条件从来没存在过,但是起草的文件仍然充分地告诉投票者到底哪个政党更适合自己。

如果候选人是现任总统,起草者会捍卫当前的白宫。如果候选人来自在野党,那纲要会是“警示”。虽然如此,对于其他的利益群体、记者和国家,纲要都指出了候选人当选后的方向。

对比两个政党2012年的纲要,我注意到两个政党关于中国的不同感受。这反映了两大政党很大的政策差异。

贸易方面

共和党纲要中称,“除了偷我们的设计、专利、品牌、方法论、科技等驱动创新的智力资产外,一些政府还用大量的不公平的方式限制美国人到达他们的市场。最大的冒犯者是中国,他们的经济一部分是来自于西方科技进步的外溢效果、操控汇率,这不利于美国的出口者、政府采购排斥美国的产品、给中国公司商业上的补贴、通过规则和标准的设障来排斥国外的竞争。目前,奥巴马政府处理这些明显冒犯国际贸易规则的行为是事实上的妥协。”