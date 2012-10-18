【高端访谈】丹尼尔·耶金： 15年后能源创新将显成效

剑桥能源研究协会（Cambridge Energy Research Associates）主席丹尼尔·耶金（Daniel Yergin）是公认的世界能源专家。他毕业于耶鲁大学，并获得了剑桥大学的国际关系博士学位。著有经典著作《石油大博弈》，并因此获得普利策纪实文学奖。

丹尼尔·耶金有一种独特的本领。他可以把能源这一看似枯燥的行业通过精彩纷呈的故事展现给普通读者。《石油大博弈》（The Prize）这本记述20世纪石油历史的巨著使耶金声名鹊起，他也因此成为能源领域当之无愧的意见领袖。

如今，能源与国际经济、政治的关系日趋复杂。耶金新近推出了《能源重塑世界》（The Quest）。从北京拥挤的街道，到里海海滨，到中东冲突，再到美国国会山和硅谷，擅长驾驭宏大场景的耶金将一个新的能源和世界格局勾画在了我们眼前。在这本书中，有关中国的内容占了两章的分量。为什么？“答案是：在中国能源领域发生的事情对世界有非常大的影响，同时世界对中国在能源行业中的地位存有很多误解。这本书可以帮助人们纠正这些看法。”耶金如此解释。

受金融危机影响，很多石油公司表现并不太好，你怎样看待目前这种局面？

丹尼尔·耶金：我们正处于全球金融危机的第二个阶段，由欧洲政府负债过多所引起。希腊等国家作为欧洲的成员国，也享受像德国那样的生活标准。但不幸的是，它们没有创造那么多的价值。目前，欧洲还是处于非常不确定的状态。

石油公司的境遇在世界不同地方的情况也不一样。如果我们考虑全球经济的疲软状态，应该说目前油价水平很高。油价为什么在经济疲软情况下还能这么高？主要是由于伊朗的地缘政治因素引起的。不同地区石油公司的财务状况很不一样，这取决于其所处的市场下游产品定价怎么样。如果下游产品定价能反映上游成本，情况应该不会太差。但是，全球石油公司都面临一个共同问题，即石油作业成本在持续不断地上升。总收入可能是上升了，但作业成本也在上升。

石油公司作业成本上升的原因在哪里？

丹尼尔·耶金：如果从全球角度看，人力成本一直在上升。在西方国家，很多石油工程师和石油地质师要退休了，而新一代技术人员却跟不上来。用我们的话来说，中间缺了一代人。为什么会出现这一代人的空缺？因为石油行业和其它行业一样，也是有周期的。在低谷时，没人愿意去学，所以就缺了一代人。另外一方面，钢材、设备、服务成本都在上升。如果看成本曲线，从2004年到现在，已经翻了一番还多。

能源是当今世界经济中最活跃的领域之一，你如何看待这个行业在未来20年的发展？

丹尼尔·耶金：全球能源行业发展所受的最重要的支配因素就是新兴市场的高速增长。今后20年，全球能源需求可能会增加20%，这需要进行很多投资。人们在能源创新方面所做的投资，也许现在还看不到什么效果，但15年后，就会显现成效。

谁能在15年中成为能源行业的乔布斯呢？页岩气是全球能源行业中很大的一个增长点。最初，页岩气发展起来就是一个人在独自努力。这位名叫乔治·米歇尔（George Mitchell）的先行者非常执着地相信用一套理论可以把天然气从页岩里开采出来，虽然不断失败，却不屈不挠地连续干了15年。

虽然能源行业一般受大公司支配，但非常富有创业精神的人在能源行业中起着重要的作用。他们或者创建自己的公司，或者是作为某一个大公司里极具创业头脑的个人。不过，在能源行业里做出成绩，相比其它领域所需的时间会更长。互联网行业就不一样，以iPhone为例，短短七年时间就出了五代机器。在2004年左右，有一批美国硅谷的创业人才进入了能源行业，他们对此最有体会。